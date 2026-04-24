EEUU acusa a China de robar "sistemáticamente" su tecnología avanzada de IA

El gobierno de Estados Unidos tiene información sobre la existencia de "campañas deliberadas a escala industrial" por parte de entidades extranjeras, principalmente con sede en China, para hacerse con tecnología norteamericana de vanguardia en el campo de la IA.

De hecho, el director de Política Científica y Tecnológica, Michael Kratsios, ha remitido ya un informe a los responsables de las distintas agencias y departamentos del gobierno estadounidense para explicar la metodología que estarían empleando estas organizaciones, que se compartirá asimismo con las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial para que puedan desarrollar métodos de defensa frente a estas actividades.

De acuerdo con sus datos, básicamente la técnica pasa por utilizar decenas de miles de cuentas proxy —con las que ocultan su IP real y se saltan los bloqueos geográficos— y recurrir al jailbreaking —con lo que acceden a los sistemas— para hacerse con información confidencial sobre los modelos de IA.

Estas campañas no tienen por finalidad plagiar íntegramente las capacidades desarrolladas por las empresas norteamericanas, según el memorando, pero sí permiten a los actores extranjeros lanzar productos que aparentemente ofrecen un rendimiento comparable a una fracción del coste.

"No hay nada innovador en extraer y copiar sistemáticamente las innovaciones de la industria estadounidense, ni nada abierto en los modelos supuestamente abiertos que se derivan de actos de explotación maliciosa", sostiene Kratsios en su informe.

Trabajar con las empresas

Para abordar esta amenaza, la administración Trump compartirá información con las empresas estadounidenses de IA sobre los intentos de agentes extranjeros de llevar a cabo una destilación no autorizada a escala industrial.

Asimismo, Washington colaborará con las compañías para desarrollar mejores prácticas de cara a identificar, mitigar y remediar esas actividades y construir mejores defensas.

En paralelo, ha avanzado ya que explorará la vía para responsabilizar a los agentes extranjeros implicados en esas campañas.