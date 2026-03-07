"La inteligencia artificial puede acabar generando más empleo del que destruya"

La ingeniera y directiva catalana Guayente Sanmartín ha desarrollado toda su carrera en Hewlett Packard (HP), una de las compañías líderes mundiales del sector de la tecnología. Después de ocupar diversos puestos de responsabilidad en Europa, California y Asia, en los últimos años ha vuelto a la sede central de HP en Palo Alto, donde ejerce como presidenta de la División de Sistemas Comerciales y Soluciones de PC y Pantallas en el gigante tecnológico estadounidense.

Su larga experiencia profesional en distintas áreas de la compañía y su actividad académica como ponente en distintas universidades y encuentros corporativos, la convierten en una voz autorizada para hablar sobre el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el uso del PC, un dispositivo que muchos han tratado de enterrar en los últimos años con la llegada de otros ingenios tecnológicos, pero que sigue siendo un elemento central para el trabajo diario en las empresas.

¿Cómo está afectando al usuario de PC la implantación progresiva de la IA y cómo va a afectarle en el futuro?

La IA ya está empezando a cambiar la experiencia del usuario de PC de una forma muy tangible. Hoy ya tenemos funciones como asistentes inteligentes, mejora automática del rendimiento, optimización de batería, traducción en tiempo real, edición de imágenes o textos asistida. Lo más destacado es que el PC está pasando de ser una herramienta pasiva a actuar como un dispositivo que entiende el contexto del usuario y le ayuda activamente.

Y cara al futuro, el PC será cada vez más proactivo . Va a servir para anticipar necesidades, automatizar tareas rutinarias, personalizar interfaces y actuar como un verdadero asistente personal. La interacción será más natural, con voz, lenguaje natural e incluso gestos, de forma que se va a reducir la fricción entre lo que el usuario quiere hacer y cómo lo hace.

¿Son conscientes las empresas de sectores no tecnológicos del impacto que va a tener la IA en su actividad? ¿Se están preparando realmente para el mundo que viene?

La conciencia existe, pero es desigual. Las grandes empresas y los sectores más competitivos ya están invirtiendo en IA porque ven claramente su impacto en eficiencia, costes y toma de decisiones. Sin embargo, muchas pymes y sectores tradicionales todavía están en una fase exploratoria o incluso de incertidumbre sobre lo que tienen que hacer.

El reto no es solo tecnológico, sino cultural y organizativo. Se trata de formar a los empleados, redefinir procesos y aprender a usar la IA como una herramienta estratégica. Las empresas que no se preparen corren el riesgo de perder competitividad frente a otras que sí integren la IA de forma inteligente.

El PC ha tenido una evolución en su uso después de la aparición de las tablets y los smartphones. ¿Qué puede pasar con la implantación de la IA? ¿Va a ganar protagonismo o corre el riesgo de perderlo?

En mi opinión, la IA va a dar todo el protagonismo al PC. Aunque los smartphones son clave para consumo de contenidos, el PC sigue siendo una herramienta insustituible en todo lo que se refiere a la creación, productividad y trabajo profesional.

Con la IA, el PC se está convirtiendo en el centro de operaciones, con funciones como la edición de contenido asistida, el análisis de datos, la programación, el diseño o la colaboración remota. La potencia local, especialmente con los nuevos chips con NPU (procesadores específicos para IA), hará que el PC se transforme en una plataforma clave para ejecutar modelos de IA de forma privada, segura y sin depender siempre de la nube. Más que desaparecer, el PC se va a transformar en una herramienta aún más estratégica.

Redefinición de funciones en las empresas con la IA

Una de las grandes preocupaciones que genera la extensión de la IA es el impacto en el empleo. ¿Qué ocurre en empresas como HP?

La llegada y adopción de la IA está generando una transformación real en el empleo, con cifras que muestran tanto destrucción como creación de puestos de trabajo, y el saldo neto tiende a ser positivo según varios estudios. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial proyecta que para el 2030 se podrían desplazar 92 millones de empleos globales por la IA, especialmente en tareas rutinarias o administrativas. Pero al mismo tiempo, la IA y tecnologías relacionadas tienen potencial para crear hasta 170 millones de nuevos puestos de trabajo, sobre todo en sectores como el análisis de datos, desarrollo de la propia IA y operaciones especializadas. Esto implicaría un saldo neto positivo de 78 millones de empleos en el mundo.

Para empresas tecnológicas como HP no se trata tanto de destruir empleo como de transformarlo. Algunas tareas muy repetitivas o administrativas sí se automatizan, pero al mismo tiempo surgen nuevos perfiles como los especialistas en datos, gestores de la IA, ciberseguridad diseño de experiencias, entre otros.

La tendencia principal es la reorientación de funciones. La IA libera tiempo de tareas mecánicas y permite que los profesionales se centren en actividades de mayor valor como son la creatividad, la estrategia, la relación con clientes o la innovación. Esto afecta tanto a directivos como a personal operativo porque todos tendrán que aprender a trabajar con la IA ejerciendo como una copiloto.

¿Qué funcionalidades de la IA nos van a sorprender en los próximos años en el trabajo con PCs?

Vamos a ver avances muy potentes, como por ejemplo la aparición de agentes personales inteligentes que gestionen agendas, correos, documentos y proyectos de forma autónoma. También se avanzará en la automatización total de flujos de trabajo, donde el usuario solo define el objetivo y la IA ejecuta los pasos. En el terreno de la creación de contenido, se van a poder generar textos, presentaciones, vídeos y código que sean generados o mejorados en apenas unos segundos Otro avance muy importante será el análisis de datos en lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Creo que la gran sorpresa no va a ser tanto una función concreta como el cambio de paradigma. El PC dejará de ser solo una herramienta que usamos para convertirse en un colaborador con el que trabajamos.