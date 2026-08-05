EEUU asegura haber ayudado a más de 1.000 buques a cruzar Ormuz mientras mantiene el bloqueo naval a Irán

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado haber ayudado a más de un millar de buques a transitar por el estrecho de Ormuz "a pesar de la agresión iraní injustificada", un esfuerzo que continúa mientras las fuerzas estadounidenses mantienen un bloqueo naval sobre puertos y costas de Irán.

En el marco de este operativo, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirma haber desviado 45 buques mercantes, inmovilizado otros dos y abordado dos más "para garantizar el cumplimiento" de las embarcaciones con el bloqueo, mientras la vía diplomática continúa sin ofrecer por el momento una solución al conflicto.

"En los últimos tres meses, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 1.000 buques a transitar con éxito por el estrecho a pesar de la agresión iraní injustificada, y estos tránsitos continúan hoy", ha señalado CENTCOM en un mensaje publicado en redes sociales.

El mando militar estadounidense ha insistido además en que "la ruta sur a través del Estrecho de Ormuz permanece libre y abierta para todos los buques mercantes que deseen transitar por esta vía marítima internacional".

Esta afirmación se produce pese a las múltiples explosiones e incendios registrados en buques en la zona durante las últimas semanas. Por su parte, Teherán rechaza que exista un paso seguro mediante "rutas paralelas" que no estén bajo su control.

De forma paralela a la asistencia al tráfico mercante, las Fuerzas Armadas estadounidenses han puesto en marcha un bloqueo naval contra la República Islámica de Irán.

CENTCOM ha cifrado en 45 los buques mercantes desviados durante la operación, a los que se suman otros dos inmovilizados y dos más abordados con el objetivo declarado de "garantizar el cumplimiento del bloqueo", según una publicación anterior del mando militar.

La operación se desarrolla en un contexto de creciente tensión en torno a una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía, mientras Washington y Teherán mantienen posiciones enfrentadas sobre las condiciones para poner fin a la crisis.

En el plano diplomático, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su confianza en alcanzar un acuerdo con Irán esta misma semana.

Teherán, por su parte, se ha limitado a calificar de "positivas" sus conversaciones con las autoridades de Omán sobre la gestión del tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz.

Omán, situado frente a Irán al otro lado del estrecho, mantiene un papel de interlocutor en los contactos entre ambas partes mientras continúa la tensión en torno al tráfico marítimo y al dispositivo militar estadounidense en la zona.