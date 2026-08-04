Estados Unidos ve posible llegar a un acuerdo inminente con Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó su confianza en alcanzar un acuerdo con las autoridades de Irán “hoy o mañana” que permita abrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales. “Estamos en conversaciones con Irán. Existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una postura más normalizada en este conflicto”, indicó en declaraciones a la cadena CNBC.

En este sentido, Bessent apuntó que, en tal caso, se restablecería la “libertad de movimiento”, lo que excluiría la posibilidad de que Teherán cobre peaje alguno a los barcos que atraviesen el paso marítimo. El secretario del Tesoro señaló que, si bien la situación sigue siendo algo tensa, se han visto bastantes barcos saliendo incluso ahora, por lo que confía en que, una vez que se reabra el estrecho, “habrá cientos, si no miles, de barcos esperando para salir”.

Precios de la energía

“Espero que los precios de la energía se estabilicen, lo cual será beneficioso para todo el mundo”, afirmó, recordando que no se trata solo de energía, sino también de fertilizantes, productos refinados y diversos gases industriales, por lo que ha aventurado que podría producirse un gran repunte en el comercio a medida que bajen esos precios. De forma similar se expresó ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar “avances” en las conversaciones que, si bien no se ha llegado a un acuerdo definitivo, desde Washignton esperan “que eso ocurra muy pronto”.

“Estamos inmersos en un diálogo y una negociación entre Omán e Irán sobre cómo conseguir que más barcos puedan atravesar esa zona de forma segura a corto plazo, mientras avanzamos hacia esas conversaciones a más largo plazo sobre la desnuclearización”, declaró, antes de asegurar que ya hay buques que están cruzando Ormuz. “En estos momentos se está transportando petróleo a través del estrecho. Así pues, el estrecho está abierto”, reiteró. El Gobierno de Irán, por su parte, se limitó a describir sus conversaciones con las autoridades omaníes sobre la gestión del estrecho de Ormuz como “positivas a nivel técnico y político”.