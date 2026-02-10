EEUU, España y Reino Unido, entre los países donde más aumenta la corrupción

Democracias plenamente consolidadas como Estados Unidos, Reino Unido y España se encuentran entre los países donde sus ciudadanos observan un mayor aumento de la corrupción en los últimos años, según el informe Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por la ONG Transparencia Internacional.

Según concluye el informe, las democracias consolidadas -que suelen obtener mejores resultados en el ranking que las autocracias o las democracias imperfectas- están experimentando un "preocupante deterioro" en su lucha contra la corrupción y cita como ejemplos los casos de Estados Unidos, Canadá,, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia y Suecia. El IPC está encabezado en 2025 por Dinamarca (89 puntos sobre 100), seguida por Finlandia (88) y Singapur (84). Cierran la clasificación Sudán del Sur (9), Somalia (9) y Venezuela (10). Destaca también la baja posición de Brasil, país de referencia en América del Sur y que ocupa el puesto 107 en una clasificación de 182 países, con apenas 35 puntos.

Entre las conclusiones del informe, Transparencia Internacional destaca que "con demasiada frecuencia asistimos al fracaso de la buena gobernanza y del liderazgo responsable" pese a que lo que necesita el mundo son dirigentes "con principios e instituciones fuertes e independientes que actúen con integridad para proteger el interés público".

El informe califica a todos los países con notas desde el 0 al 100, y la media se sitúa en 42 puntos, uno menos que el año pasado. Entre los países desarrollados que han experimentado una mayor pérdida de puntos en los últimos años se encuentran Estados Unidos (de 76 puntos en 2015 a 64 en 2025), España (de 65 puntos en 2012 a 55 en 2025), Reino Unido (de 82 puntos en 2017 a 70 en 2025), Nueva Zelanda (de 91 puntos en 2015 a 81 en 2025), Hungría (de 55 puntos en 2012 a 40 en 2025) y Turquía (de 50 puntos en 2013 a 31 en 2025).

Todos estos países (salvo Turquía) se encuentran aún por encima de la media del índice (42 puntos) pero los descensos experimentados son preocupantes. Reino Unido (70 puntos), por ejemplo, ocupa actualmente la posición 19 del ranking de países con menor corrupción, mientras que Estados Unidos (64 puntos) se encuentra en el puesto 29 y España (55 puntos) ocupa el 50, por detrás de países como Granada, Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana o Israel.

Bajas calificaciones

Más del 67% de todos los países del mundo evaluados en el informe (182) "no están logrando controlar la corrupción" y cuentan con una nota inferior a 50 puntos, mientras que el número de países con una puntuación superior a 80 se ha reducido de 12 hace una década a solo cinco este año.

La investigación también observa una creciente "interferencia politizada" en la actividad de las ONG en países como Georgia (50), Indonesia (34), Perú (30) o Túnez (39), donde los gobiernos han adoptado medidas para "limitar" el acceso a financiación y incluso para "desmantelar" aquellas que hacen labor de vigilancia de los poderes públicos.

"Estas leyes suelen ir acompañadas de campañas de desprestigio e intimidación. En estos contextos, es más difícil para los periodistas independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los denunciantes denunciar la corrupción con libertad. También es más probable que los funcionarios corruptos continúen abusando de su poder", agrega la ONG.

La corrupción no es inevitable

A pesar de esta situación, el informe señala que la corrupción "no es inevitable" y en este sentido ha apuntado a aquellos países cuyos "líderes políticos y reguladores han realizado un esfuerzo continuado por implementar amplias reformas legales e institucionales.

Por otra parte, en una sección dedicada a los medios de comunicación en tanto que contribuyen a la aplicación de la ley y la rendición de cuentas, la ONG denuncia el asesinato de 829 periodistas desde 2012 y en zonas sin conflicto, 150 de los cuales cubrían noticias relacionadas con casos de corrupción. En 2025, murieron por este motivo cinco periodistas, incluidos Turki Al Jasser, ejecutado por las autoridades saudíes tras siete años de detención, y Gastón Medina, quien recibió un disparo frente a su domicilio en Perú. Más del 90% de estos asesinatos ocurrieron en países con un IPC menor de 50,5 como Brasil, India, México, Pakistán e Irak, que son especialmente peligrosos para los profesionales de la información.