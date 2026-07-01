Embajadores españoles del Pacto Climático viajan a Bruselas para favorecer el diálogo entre la ciudadanía y Europa

Una delegación de embajadores españoles del Pacto Climático Europeo realizará desde hoy y hasta el viernes una visita institucional a Bruselas (Bélgica) con el objetivo de “reforzar el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones europeas” y trasladar las principales inquietudes sociales en torno a la transición ecológica.

Según ha informado la propia delegación, la iniciativa parte de los propios embajadores y la visita ha sido organizada tras una invitación del eurodiputado socialista César Luena.

Durante el viaje, los participantes pondrán el foco en la necesidad de impulsar una acción climática “ambiciosa, justa e inclusiva”, así como en la defensa de los valores democráticos y la lucha contra la desinformación, el negacionismo climático y la polarización social.

Como parte central de la agenda, la delegación presentará ante eurodiputados de distintos grupos políticos una carta abierta firmada por más de 50 embajadores españoles, en la que se reclama reforzar el compromiso climático europeo y garantizar que nadie quede atrás en la transición ecológica.

Los embajadores participarán además en la denominada Cumbre Verde organizada por Luena, en la que está prevista la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tüttő, entre otros representantes institucionales.

Durante su estancia en Bruselas, la delegación mantendrá reuniones con eurodiputados de los principales grupos del Parlamento Europeo, incluidos el Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&D) y Los Verdes/ALE.

Entre los encuentros previstos figuran reuniones con el vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons, la presidenta de la Comisión de Pesca Carmen Crespo, el vicepresidente de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda Vicent Marzà y el eurodiputado Jaume Asens.

La agenda incluye también un encuentro institucional en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, previsto para el último día de la visita.

Con esta iniciativa, los embajadores del Pacto Climático buscan trasladar propuestas ciudadanas al debate europeo sobre transición ecológica y políticas medioambientales.