Más de 100.000 documentos permiten reconstruir la emigración española a América

Uno de los expedientes que se conservan en la plataforma

La historia de miles de los españoles que abandonaron el país rumbo al exilio, bien por razones económicas o políticas, puede reconstruirse ahora a través de los documentos que fueron dejando a su paso. Listas de pasajeros, permisos de emigración, registros civiles, expedientes de inmigración y fotografías permiten conocer quiénes fueron, de dónde partieron y qué camino siguieron al otro lado del Atlántico.

La plataforma de genealogía y pruebas de ADN MyHeritage ha reunido más de 100.000 expedientes, fotografías y registros históricos relacionados con la emigración española hacia América en una colección que busca facilitar la investigación de las raíces familiares.

Bajo el nombre «España, Migración a las Américas», la investigación se centra en uno de los grandes movimientos de población de la historia contemporánea española y permite consultar documentación vinculada a quienes emigraron en diferentes etapas, incluidas las décadas marcadas por la guerra y el exilio.

Entre los documentos disponibles se encuentran registros que pueden aportar información tan precisa como el nombre completo del emigrante, su lugar de nacimiento, la fecha de salida, el destino, su profesión o los familiares que viajaban con él. En determinados casos también aparecen fotografías y descripciones físicas.

Estos datos permiten reconstruir el itinerario de personas de las que, en muchas familias, apenas se conservaba un nombre o un recuerdo.Las listas de pasajeros y los permisos de emigración constituyen una de las principales fuentes para conocer las salidas desde España. A partir de ellas es posible identificar las fechas de los viajes y los destinos elegidos por quienes decidieron establecerse en América.

La investigación puede completarse con los registros conservados en los países de llegada, donde quedaron documentadas las entradas de extranjeros, incluidos emigrantes, refugiados y otros grupos desplazados.

España y América, conectadas por los archivos

Los registros civiles españoles, creados en 1870, constituyen otra fuente esencial para reconstruir las relaciones familiares. Las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción permiten establecer parentescos y conectar diferentes generaciones.

A esta documentación se suman los expedientes de nacionalización, que aportan información sobre quienes posteriormente obtuvieron la ciudadanía española en determinados contextos migratorios.

La colección de MyHeritage se ha elaborado, según la compañía, a partir de documentación procedente de la colección oficial del Ministerio de Cultura español y de registros históricos conservados en archivos migratorios de distintos países americanos.

Para Naama Lanski, portavoz de la investigación, el trabajo permite a los usuarios «profundizar en la historia de sus familias y descubrir sus raíces», según recoge Historia National Geographic.

La emigración española hacia América estuvo impulsada por circunstancias diversas. Durante las grandes oleadas migratorias de finales del siglo XIX y principios del XX, miles de españoles cruzaron el Atlántico en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida.

Décadas después, la Guerra Civil y la posterior represión provocaron nuevas salidas, esta vez marcadas en numerosos casos por el exilio político y la ruptura forzada con el país de origen.

Las diferencias entre unas experiencias y otras quedan reflejadas en los archivos, que permiten pasar de las grandes cifras a las historias individuales.

Un registro de embarque puede identificar al joven que salió de España. Un documento de llegada puede confirmar su entrada en América. Una fotografía puede poner rostro a ese nombre y un registro civil puede permitir localizar a sus descendientes.

El interés de este tipo de documentación va más allá de la genealogía. Los archivos migratorios permiten comprender cómo la salida de cientos de miles de personas modificó comunidades de origen y creó nuevas redes familiares y sociales al otro lado del Atlántico.

Para los descendientes, además, pueden convertirse en una herramienta para recuperar historias que quedaron incompletas con el paso del tiempo.

Cada nombre, cada fecha y cada documento pueden servir para reconstruir una parte de aquel viaje. Una memoria familiar que durante generaciones quedó dividida entre dos continentes encuentra así en los archivos nuevas pistas para volver a unir sus piezas.