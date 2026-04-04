Del exilio a los campos nazis: la historia del español Antonio Alonso, desaparecido durante 45 años

La historia de los españoles deportados a los campos de concentración nazis arranca en 1939, al término de la Guerra Civil. Tras la victoria franquista, decenas de miles de republicanos cruzaron la frontera hacia Francia en una huida desesperada. Aquellos exiliados, lejos de encontrar refugio, fueron internados en campos precarios y, pocos años después, con la ocupación nazi, muchos acabaron en manos del Tercer Reich.

Entre 1940 y 1945, más de 9.000 españoles fueron deportados a campos de concentración como Mauthausen —donde fue a parar la mayoría— o Dachau. Considerados apátridas por el régimen franquista, carecían de protección diplomática. Más de la mitad murieron en aquellos lugares. Los supervivientes, en muchos casos, no pudieron regresar a España durante décadas.

Durante años, sus historias permanecieron en silencio. No fue hasta finales del siglo XX y comienzos del XXI cuando comenzaron a recuperarse, impulsadas por movimientos de memoria histórica. En ese proceso y en la búsqueda del reconocimiento han jugado un papel determinante las Stolpersteine, pequeñas placas de latón incrustadas en el suelo que recuerdan a las víctimas del nazismo frente a sus antiguos hogares o lugares de vida.

Creadas por el artista alemán Gunter Demnig, se han extendido por miles de ciudades europeas y representan una forma de memoria cotidiana: obligan al viandante a detenerse, a leer un nombre, una fecha, una historia. En España, su instalación ha permitido rescatar del olvido a numerosos deportados.

Una de esas historias es la de Antonio Alonso Cueto, cuya vida condensa el drama del exilio republicano, la deportación y el largo silencio posterior.

De la militancia a la guerra

Antonio Alonso Cueto nació en 1911 y desde joven mostró un fuerte compromiso político. Durante la Segunda República participó activamente en la vida pública y, con el estallido de la Guerra Civil, se implicó directamente en el frente. No fue ajeno a la violencia del conflicto: resultó gravemente herido y perdió un brazo, una marca permanente de aquella etapa.

Su implicación política le situó en el lado de los vencidos. Como tantos otros, tuvo que huir ante el avance franquista. Primero se trasladó a Barcelona, entonces todavía bajo control republicano, y posteriormente cruzó la frontera hacia Francia junto a su familia.

La derrota no trajo la paz, sino un nuevo ciclo de sufrimiento. En Francia, Antonio fue internado en campos de refugiados y, más tarde, detenido por las fuerzas nazis. Su traslado se produjo en condiciones extremas, en convoyes conocidos como “trenes fantasma”.

Colocación de las Stolsperteine, y algunos de los familiares de Antonio Alonso Cueto | Gobierno de Asturias

Su sobrino-nieto, Toni Cavada, conserva el relato transmitido por el propio Antonio: “Iban en vagones de ganado y les tenían amenazados con que, por cada uno que faltase al pasar lista, matarían a veinte”.

En uno de esos trayectos, un compañero logró escapar. “Se escondió en unas alcantarillas y las ratas le comieron la punta de los dedos de los pies”, recordaba Antonio, en una de esas historias que marcaron a su familia décadas después.

El horror de los campos

En 1944 fue deportado al campo de Dachau, dentro del sistema de campos nazis. Allí sobrevivió en condiciones extremas: hambre, trabajos forzados, violencia constante y la amenaza permanente de la muerte.

“Cuando trasladaban a los presos de un campo a otro, si alguien se desfallecía, le pegaban un tiro directamente”, relataba, según su sobrino-nieto. “Eso lo contaba él. Era así de claro”.

Durante su cautiverio coincidió con figuras destacadas del exilio republicano, como Francisco Largo Caballero, lo que evidencia el perfil político de muchos de los españoles deportados. La liberación llegó en 1945. Había sobrevivido a uno de los sistemas represivos más brutales del siglo XX.

45 años desaparecido

Tras la guerra, Antonio decidió no regresar a España. Se estableció en el sur de Francia, donde reconstruyó su vida. El miedo a represalias durante el franquismo y la necesidad de protegerse marcaron su comportamiento: evitó dejar rastro, llegó incluso a alterar datos personales y no contactó con su familia.

Durante 45 años, no hubo noticias suyas. “Siempre decían: ya tenía que haber dado señales de vida”, recuerda Toni Cavada. Pero esas señales nunca llegaron. Con el tiempo, la familia asumió su muerte.

El regreso inesperado

En 1982, ya en democracia, Antonio regresó de forma inesperada. Se presentó en casa de sus familiares, preguntando por los suyos. Nadie lo reconocía. “Le dijeron que era imposible, que ese hombre llevaba desaparecido 40 o 50 años. Y él respondió: ‘esa persona soy yo y aquí estoy’”, relata su sobrino-nieto.

El reencuentro con su hermana, tras casi medio siglo, fue tan intenso como silencioso. “No hablaron de nada”, explica Cavada. “Mi padre decía que lo único que ella hizo fue llorar todo el día”. Ese silencio, más elocuente que cualquier palabra, condensaba décadas de ausencia, dolor y supervivencia.

Memoria recuperada

Antonio Alonso Cueto vivió más de dos décadas tras su regreso. Durante ese tiempo compartió recuerdos fragmentados de su experiencia. “Contaba las cosas a su manera, sin rigor histórico, pero lo que decía coincidía con lo que sabemos”, explica su sobrino-nieto.

Hoy, su historia ha sido recuperada gracias al trabajo de investigadores como José Luis Villaverde y a iniciativas de memoria democrática.

La colocación de su Stolperstein ha permitido devolver su nombre al espacio público. Para su familia, el impacto ha sido profundo: “Lo que hizo fue reavivar toda la historia, ponerlo todo otra vez encima de la mesa”, afirma Cavada.