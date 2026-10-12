El 12 de octubre, una fecha con distintos acentos y significados a ambos lados del Atlántico

El 12 de octubre es una fecha importante en la historia compartida entre España e Hispanoamérica, pero su significado cambia según el país que la conmemora. Mientras España celebra su Fiesta Nacional con actos institucionales y un desfile militar en Madrid, numerosos países Iberoamericanos han transformado el sentido de la jornada para poner el acento en la diversidad étnica, el legado de los pueblos originarios y las consecuencias de la colonización. Y tiene lógica.

La fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492, un acontecimiento con luces y sombras que dio inicio a un proceso histórico entre Europa y América, marcado por intercambios culturales, transformaciones sociales y económicas, pero también por la conquista, la violencia y la pérdida de territorios y derechos de las poblaciones indígenas.

En España, el 12 de octubre está marcado en el calendario como nuestra Fiesta Nacional por la Ley 18/1987 y con ella se busca simbolizar la historia compartida y la proyección internacional del país. Además, coincide con la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y vinculada también a la tradición de la Guardia Civil.

En el exterior, sin embargo, la conmemoración adquiere múltiples formas. Las denominaciones oficiales reflejan las diferentes maneras en que cada sociedad aborda su pasado y reconoce la diversidad de sus comunidades.

Argentina: reflexión sobre la diversidad cultural

En Argentina, el 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una denominación adoptada en 2010 en sustitución del tradicional Día de la Raza.

La jornada propone promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. El cambio de nombre supuso un giro en la interpretación de la fecha, al desplazar el protagonismo de la llegada europea hacia el reconocimiento de las comunidades indígenas y de la diversidad cultural del país.

Las actividades vinculadas a esta conmemoración buscan dar visibilidad a las identidades originarias y fomentar una mirada crítica sobre las consecuencias de la conquista y la colonización.

Bolivia: el Día de la Descolonización

Bolivia conmemora el 12 de octubre como Día de la Descolonización, establecido en 2011 mediante un decreto supremo. La jornada reivindica la identidad y los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, así como la necesidad de superar las estructuras históricas de exclusión y discriminación.

La fecha se enmarca en el reconocimiento de Bolivia como un Estado plurinacional, con una gran diversidad de culturas, lenguas y tradiciones. Las actividades conmemorativas incluyen iniciativas culturales y actos destinados a poner en valor la historia de los pueblos originarios.

Venezuela y Nicaragua: la resistencia indígena

En Venezuela, el 12 de octubre pasó de estar vinculado al descubrimiento de América a denominarse Día de la Resistencia Indígena durante el Gobierno de Hugo Chávez. El cambio buscó reconocer la lucha de las poblaciones originarias frente a la conquista europea y reivindicar su papel en la historia del continente.

Nicaragua también ha adoptado la denominación Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, con la que amplía el reconocimiento a distintos colectivos históricamente marginados. La jornada se acompaña de actividades culturales, encuentros y manifestaciones destinadas a destacar la diversidad de las comunidades del país.

En ambos casos, la conmemoración se aleja de la visión tradicional de la llegada de Colón como un acontecimiento exclusivamente celebratorio y pone el foco en la resistencia de quienes sufrieron sus consecuencias.

México: el reconocimiento de una nación pluricultural

México celebtra el 12 de octubre desde el reconocimiento de su diversidad histórica y cultural. La fecha se vincula con la reivindicación de los pueblos indígenas y con el debate sobre el legado de la conquista española.

El país ha impulsado distintas iniciativas para destacar su carácter pluricultural, así como la importancia de preservar las lenguas, las tradiciones y los derechos de las comunidades originarias. La denominación Día de la Nación Pluricultural se ha utilizado en el debate público y en iniciativas institucionales, aunque no debe confundirse con una denominación federal única y consolidada para todos los actos oficiales del 12 de octubre.

Ecuador: interculturalidad y plurinacionalidad

Ecuador conmemora el 12 de octubre como Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, una denominación que subraya la convivencia entre las diferentes culturas y nacionalidades que integran el país.

La jornada pone en primer plano el reconocimiento de los pueblos originarios y de sus aportaciones a la identidad ecuatoriana. A través de actividades culturales, encuentros y expresiones artísticas, se busca promover el diálogo entre comunidades y reconocer el significado que tuvo la llegada de los conquistadores europeos para las poblaciones americanas.

La interculturalidad y la plurinacionalidad forman parte de los principios con los que Ecuador reconoce su diversidad social y cultural.

Chile: el Encuentro de Dos Mundos

En Chile, el 12 de octubre se denomina Día del Encuentro de Dos Mundos, una expresión que alude al contacto entre Europa y América a partir de 1492. El nombre se adoptó en el año 2000, en sustitución de la denominación Día de la Raza.

La jornada recuerda el encuentro entre sociedades con historias, lenguas y costumbres diferentes, aunque también abre espacio para reflexionar sobre las consecuencias de la conquista y la situación de los pueblos indígenas.

En distintas localidades se organizan actos y actividades que permiten abordar el significado histórico de la fecha y la diversidad cultural del país.

Uruguay: una mirada desde la diversidad cultural

Uruguay también ha revisado la interpretación tradicional del 12 de octubre, con una mayor atención a la diversidad cultural y a la historia de los pueblos que habitaban América antes de la llegada europea.

La fecha se relaciona con la reflexión sobre la colonización y con el reconocimiento de las distintas identidades que han contribuido a formar la sociedad uruguaya. Este enfoque busca superar una lectura exclusivamente centrada en la llegada de los europeos y abrir espacio a otras perspectivas históricas.

Perú: los pueblos originarios y el diálogo intercultural

En Perú, el 12 de octubre se vincula con la reivindicación de los pueblos originarios y el reconocimiento de la riqueza cultural del país. La jornada permite reflexionar sobre la diversidad de comunidades, lenguas y tradiciones que forman parte de su identidad.

El diálogo intercultural y la valoración de los conocimientos ancestrales constituyen elementos centrales de esta perspectiva, que destaca la importancia de proteger el patrimonio material e inmaterial de las comunidades indígenas.

La celebración española en el exterior

Más allá de las distintas denominaciones adoptadas en América, el 12 de octubre conserva un significado especial para las comunidades españolas que residen fuera del país. Las embajadas y los consulados de España organizan recepciones institucionales, encuentros culturales y actividades de promoción de la cultura española. Estos actos reúnen a representantes diplomáticos, autoridades locales, integrantes de asociaciones españolas y miembros de las colectividades residentes en el exterior.

En países con una importante presencia de emigrantes españoles y sus descendientes, como Argentina, las asociaciones y centros regionales también contribuyen a mantener los vínculos con España mediante actividades sociales, culturales y gastronómicas, aunque la programación depende de cada entidad y de cada año.

Estas celebraciones conviven con las conmemoraciones nacionales de los países de acogida, que interpretan el 12 de octubre desde sus propias experiencias históricas.