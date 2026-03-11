Más de 200 valencianos del exterior participarán en las celebraciones de las Fallas

Una delegación formada por 225 valencianos y valencianas procedentes de 15 Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX) viajará en los próximos días a la capital del Turia, para participar en los actos y celebraciones de las Fallas.

Los representantes de estos centros, repartidos por distintos países y comunidades autónomas, asistirán a diversas actividades de las fiestas josefinas dentro de un programa organizado por la Generalitat en colaboración con la Junta Central Fallera.

En esta edición participarán centros valencianos de Sevilla, Ibiza, Mallorca, Navarra, Zaragoza, Cantabria, Cataluña y La Rioja, en el ámbito nacional. A nivel internacional, la delegación estará formada por valencianos residentes en Mar del Plata y San Juan (Argentina), México, Florida (Estados Unidos), París y Montpellier (Francia) y Bélgica.

Inicio del programa el 13 de marzo

El programa oficial comenzará el 13 de marzo con una recepción en el Edificio del Reloj del Puerto, dirigida a los valencianos residentes en el exterior. El encuentro incluirá una charla-coloquio para compartir experiencias y vivencias entre los asistentes.

Un día después, el 14 de marzo, los participantes realizarán una visita y ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados y posteriormente asistirán a la recepción en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, desde donde presenciarán la mascletá. El 15 de marzo visitarán la Exposición del Ninot 2026 en el Museu de les Ciències.

Participación en la Ofrenda

Uno de los momentos más destacados de la visita tendrá lugar el 18 de marzo, cuando la delegación participe en la tradicional Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. En este acto desfilarán 18 falleras procedentes de los centros valencianos del exterior, entre ellas 12 Falleras Mayores y 6 Infantiles, que representarán a la Comunitat Valenciana fuera de sus fronteras.

El programa continuará el 16 de marzo con un recorrido por los principales monumentos falleros y el 17 de marzo con una recepción institucional en el Palau de la Generalitat.

La agenda concluirá el 19 de marzo, día de San José, con la ofrenda de flores a la imagen del Patriarca, la misa solemne en honor al patrón y la asistencia a una comida con las Falleras Mayores en el Palacio de la Exposición, antes de participar en la Cabalgata del Foc.

Actualmente existen 43 Centros Valencianos en el Exterior, de los cuales 14 se encuentran en España y el resto en distintos países del mundo. Su principal objetivo es promover y difundir la lengua, la cultura, el folclore y las tradiciones valencianas, manteniendo el vínculo entre la Comunitat Valenciana y sus ciudadanos en el exterior.