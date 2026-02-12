Convenio entre el Consell, el Ayuntamiento de València y la Junta Central Fallera para facilitar la participación de los CEVEX en las Fallas

Los representantes de los Centros Valencianos del Exterior, durante su recepción en la Generalitat

El Pleno del Consell ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, el Ayuntamiento de València y la Junta Central Fallera para facilitar la participación de los Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX) en los actos y celebraciones oficiales de las Fallas.

El acuerdo establece un marco estable y continuado de cooperación institucional con el objetivo de consolidar la presencia de las falleras mayores y de los representantes de las comunidades valencianas en el exterior en los principales actos del calendario fallero. De este modo, se pretende reforzar los vínculos culturales, sociales e identitarios de la diáspora valenciana con la Comunitat Valenciana.

Actualmente existen 43 CEVEX reconocidos, distribuidos por Europa, América, Japón y distintas regiones de España. Estas entidades desempeñan un papel fundamental como embajadoras de la cultura valenciana fuera del territorio autonómico, manteniendo vivas tradiciones como el folklore, la indumentaria, la música tradicional, la gastronomía y la lengua propia.

En muchos de estos centros, sus integrantes celebran las principales festividades valencianas y reproducen en sus lugares de residencia elementos centrales de la identidad festiva, entre ellos las Fallas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de cuatro años, contribuyendo así a la proyección internacional de las tradiciones y del patrimonio cultural valenciano.