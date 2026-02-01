Desde 2020, más de 43.000 familias del exterior se beneficiaron de las ayudas sociales de la Xunta

La Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta de Galicia ha celebrado una jornada de trabajo y formación con las oficinas de atención social de las entidades gallegas en América para planificar el desarrollo de las Ayudas Sociales de carácter económico y agilizar la tramitación de solicitudes de personas en riesgo social.

El encuentro, dirigido por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, reunió al personal técnico de las oficinas en Brasil, Cuba y Venezuela, así como a profesionales de las delegaciones de la Xunta en Argentina y Uruguay, con el objetivo de facilitar y agilizar la gestión de solicitudes de ayuda, especialmente de personas mayores o en situación de vulnerabilidad.

La formación, coordinada por la subdirectora general de Coordinación Administrativa, Económica y de Programas Sociales, Lorena Antelo, y la jefa de Programas de Servicios Sociales, María Diz, se centró en las nuevas órdenes de ayudas sociales económicas para que las oficinas colaboradoras puedan asesorar y acompañar a las familias gallegas en el exterior en todos los pasos del proceso.

Desde 2020, más de 43.000 familias se han beneficiado de estas ayudas, reforzando la protección social de la colectividad gallega en el exterior, y en 2025 fueron atendidas más de 6.000 familias.

Rodríguez Miranda destacó que la reunión busca que las oficinas colaboradoras “puedan facilitar al máximo la presentación de solicitudes de quienes necesitan urgentemente estas ayudas”, y recordó que la valoración de las solicitudes se basa en criterios como el grado de dependencia, la gravedad de enfermedades y tratamientos, los ingresos económicos, la edad y las cargas familiares.

Este programa está dirigido a personas emigrantes gallegas y a sus descendientes de primera generación que demuestren carecer de rentras, ingresos o patrimonio suficientes para su subsistencia y cumplan los requisitos de necesidad establecidos.