Los más de 44.000 aragoneses en el exterior podrán votar desde el 31 de enero en las elecciones a las Cortes de Aragón

Los aragoneses residentes en el extranjero podrán votar desde el próximo 31 de enero en las elecciones a las Cortes de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero de 2026. En estos comicios están llamados a las urnas 1.036.321 electores, de los que 44.428 residen fuera de España.

Según los datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE), los electores en el exterior podrán depositar su voto en urna entre el 31 de enero y el 5 de febrero en los centros habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, sin necesidad de realizar solicitud previa, lo que facilita su participación en el proceso electoral.

Del total del censo, 991.893 electores residen en Aragón, mientras que 32.891 personas participarán por primera vez en unas elecciones a las Cortes autonómicas, al haber cumplido 18 años desde la anterior convocatoria, celebrada en mayo de 2023.

Por provincias, Zaragoza concentra el mayor número de votantes, con 755.077 electores, seguida de Huesca (175.184) y Teruel (106.060).

Aragoneses en el extranjero

La mayor parte de los electores residentes en el exterior pertenecen a la provincia de Zaragoza, con 29.606, seguida de Huesca (9.192) y Teruel (5.630). Por países, Francia es el que cuenta con más electores aragoneses inscritos, con 9.234, seguida de Argentina (6.605), Estados Unidos (3.422), Reino Unido (3.414) y Alemania (2.891). También figuran Brasil, México, Chile, Suiza y Venezuela, todos ellos con más de mil electores.

Censo electoral

El censo electoral pudo consultarse entre el 22 y el 29 de diciembre, tanto de forma presencial como a través de la Sede Electrónica del INE. Durante ese mismo periodo, los electores tuvieron la posibilidad de comprobar sus datos y presentar reclamaciones, tanto en España como en el extranjero, a través de ayuntamientos, consulados y delegaciones provinciales de la OCE.

Finalmente, las tarjetas censales, en las que se informa de la mesa y el local electoral correspondientes, comenzaron a enviarse a partir del 12 de enero, mientras que el INE mantiene disponibles sus canales de información y atención al ciudadano para resolver dudas relacionadas con el proceso electoral.