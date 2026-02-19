Más de 900.000 personas en Europa central hablan español, aunque sigue siendo minoritario

La enseñanza del español en Europa central está en expansión, pero aún mantiene un papel minoritario en el sistema educativo, según el séptimo volumen de la colección "El español en Europa", titulado "Demolingüística del español en Europa central". La obra analiza la situación del español en Austria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa.

El informe revela que casi tres de cada cuatro hispanohablantes de la región se concentran en Polonia (315.085) y Austria (257.605), mientras que en Hungría y la República Checa el porcentaje de población hispanohablante no llega al 1 %. En total, 909.333 personas en estos cinco países pueden comunicarse en español, lo que representa un 1,25 % de la población.

En cuanto a la educación, más de 274.000 estudiantes aprenden español, con una distribución territorial muy desigual: el 53 % se encuentra en Polonia, el 23 % en Austria y el resto en Eslovaquia, Hungría y República Checa. Ocho de cada diez alumnos estudian español en la enseñanza secundaria, aunque la lengua sigue siendo minoritaria frente al inglés o el alemán.

“El número de aprendices crece, pero la oferta educativa y la demanda no están alineadas. Se necesita una estrategia educativa, cultural y política para dar respuesta a estas nuevas dinámicas”, apunta el informe. Además, el aprendizaje del español suele comenzar a partir de los 14 años, lo que limita que los estudiantes alcancen niveles avanzados en la lengua.

El estudio también destaca que, aunque España y América Latina son los principales territorios hispanohablantes, no son un destino prioritario de emigración para la población de Europa central. Solo 120.887 personas de esta región residen actualmente en países de habla hispana.

El acto de presentación tuvo lugar en el Instituto Cervantes y contó con la participación de Héctor Álvarez Mella, Óscar Loureda Lamas, Pilar Valero Fernández y Andrzej Zieliński, autores de la publicación. La secretaria general del Instituto, Carmen Noguero, subrayó que la demolingüística permite “conocer con rigor científico los procesos de internacionalización del español y apoyar la toma de decisiones institucionales, educativas y empresariales”.