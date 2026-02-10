El Instituto Cervantes rinde homenaje a su primer director, Nicolás Sánchez-Albornoz, a punto de cumplir 100 años

El Instituto Cervantes rindió este lunes un homenaje a su primer director, el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, que el próximo 11 de febrero cumplirá 100 años y que fue reconocido por su papel decisivo en la consolidación y proyección internacional de la institución. Durante el acto, Sánchez-Albornoz destacó que su labor al frente del Cervantes consistió en “profesionalizar las aspiraciones de la sociedad española para proyectarse en el exterior”.

El homenajeado, que dirigió el Instituto Cervantes entre 1991 y 1996, recibió de manos del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, así como la medalla del Instituto Cervantes, entregada por su director, Luis García Montero, en reconocimiento a su magisterio y al camino que abrió para la institución.

“Lo que hubo en esa primera etapa fue una profesionalización de cara al exterior. Lo hicimos gracias a todo el equipo, creando una base sólida para el Instituto”, señaló Sánchez-Albornoz, quien evocó los primeros pasos de una institución que hoy es referencia mundial en la difusión del español y la cultura en lengua española.

Durante el acto, Albares se refirió a la relevancia de la figura del historiador y calificó el homenaje como “un acto de justicia”. “Pocas personas han hecho tanto por la nación española. La tarea esencial que inició en 1991, cuidar de las lenguas españolas y proyectarlas al mundo, perdura a día de hoy”, afirmó el ministro.

Sánchez-Albornoz recordó que en 1991 recibió la llamada del entonces ministro de Exteriores, Javier Solana, para ponerse al frente del recién creado Instituto Cervantes, una propuesta que inicialmente rechazó por sus compromisos académicos en Nueva York. “Había un afán de rescatar a la gente que no estaba en España debido al exilio provocado por la dictadura franquista”, explicó durante un coloquio en el que también participaron Luis García Montero y el periodista Juan Cruz.

Albornoz durante su intervención | Instituto Cervantes

El historiador rememoró igualmente los inicios de la institución, cuando, según relató, no existía aún una cultura de profesionalización en la enseñanza del español en el exterior y se arrastraban enfoques heredados, como la noción de “hispanidad”, frente a una visión más amplia y plural de América Latina. Con humor, recordó también que la primera sede del Cervantes estuvo en Alcalá de Henares, la misma ciudad en la que años antes había estado preso por su militancia antifranquista.

Al acto asistieron, entre otros, el propio Javier Solana, actual presidente del Museo del Prado, así como exdirectores del Instituto Cervantes como Juan Manuel Bonet y Fernando Rodríguez Lafuente. El homenaje incluyó además una intervención musical de la compositora Saskia Venegas, inspirada en la obra "Cárceles y exilios" de Sánchez-Albornoz e interpretada por la violonchelista Maya Fridman.

Luis García Montero destacó que el legado de Sánchez-Albornoz se basa en “la consideración de la lengua y la cultura españolas como referencia internacional desde la diversidad”, subrayando su defensa de “una fraternidad profunda del español” alejada de cualquier forma de imperialismo o centralismo cultural.

Nacido en Madrid en 1926, Nicolás Sánchez-Albornoz es historiador especializado en historia económica de España y en la historia social de América Latina. Miembro de la Real Academia de la Historia y de diversas academias internacionales, desarrolló una amplia labor editorial y académica, marcada también por su compromiso antifranquista. Detenido en 1947 y condenado a trabajos forzados, escapó del Valle de los Caídos en 1948, una fuga que inspiró la película Los años bárbaros. Gran parte de su trayectoria académica la desarrolló en el exilio argentino.