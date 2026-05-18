Abierto hasta el 15 de julio el plazo de ayudas de la Xunta para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores en el rural gallego

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinada a rehabilitar viviendas en municipios gallegos de menos de 20.000 habitantes con el objetivo de destinarlas posteriormente al alquiler o cesión de uso para personas trabajadoras vinculadas a empresas con centros de trabajo en Galicia. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de julio.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, cuenta con un presupuesto inicial de 1,5 millones de euros para las anualidades 2026 y 2027 y busca facilitar tanto el acceso a la vivienda como la cobertura de vacantes laborales en zonas rurales y con problemas demográficos.

Las ayudas podrán solicitarlas propietarios, usufructuarios o cesionarios de viviendas por un mínimo de diez años, así como empresas, ayuntamientos y personas físicas o jurídicas que se comprometan a destinar los inmuebles rehabilitados a trabajadores vinculados a empresas radicadas en Galicia.

La convocatoria contempla actuaciones de rehabilitación de viviendas unifamiliares y edificios residenciales colectivos, incluyendo obras de accesibilidad, conservación, eficiencia energética, sostenibilidad o ampliación, así como gastos técnicos y de tramitación.

Uno de los aspectos destacados de la medida es que se valorará especialmente que las viviendas se destinen a personas beneficiarias de programas de retorno y captación de talento exterior, como Retorna Cualifica Emprego o las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), con el objetivo de favorecer el regreso de gallegos del exterior y facilitar su integración laboral y residencial.

Además, la Xunta priorizará proyectos vinculados a sectores estratégicos para Galicia, como la automoción, el naval, el metal, el textil, las TIC, la industria cultural, el sector agroalimentario, forestal, pesquero o los cuidados de mayores, así como aquellas actuaciones que contribuyan a fijar población y mejorar la sostenibilidad de los inmuebles.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 95% del coste subvencionable de las obras, con límites que varían en función del tipo de inmueble y del solicitante.