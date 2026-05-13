La Xunta amplía a 250 plazas el programa “Reencontros con Galicia” para mayores emigrantes

La Xunta de Galicia ha convocado una nueva edición del programa “Reencontros con Galicia”, una iniciativa dirigida a personas gallegas mayores de 65 años residentes en el exterior que permitirá a 250 emigrantes regresar temporalmente a su tierra de origen el próximo otoño.

La convocatoria, publicada el pasado martes en el Diario Oficial de Galicia, está impulsada por la Secretaría Xeral da Emigración en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade, y se desarrollará entre el 7 y el 17 de octubre de 2026.

Durante su estancia, las personas beneficiarias se alojarán en las residencias de tiempo libre de la Xunta en Nigrán y O Carballiño, donde participarán en actividades socioculturales destinadas a reforzar los vínculos con Galicia, favorecer el reencuentro familiar y acercarles a la realidad actual de la comunidad gallega.

Más plazas y apertura a residentes en Europa

La edición de este año amplía el número de plazas hasta las 250, cincuenta más que en la convocatoria anterior, en respuesta al aumento de la demanda registrado en los últimos años. Además, como principal novedad, el programa incorpora por primera vez a personas residentes en Europa, sumándose así a los participantes procedentes de América.

En la edición de 2025 participaron cerca de 200 gallegos procedentes de países como Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela, con una media de edad de 79 años. Muchos de ellos pudieron regresar a Galicia después de décadas sin visitar su tierra natal.

Plazo y requisitos

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 15 de junio. Podrán participar personas emigrantes gallegas con nacionalidad española, mayores de 65 años a fecha 7 de octubre de 2026 y residentes en el extranjero de forma continuada durante al menos los últimos diez años.

El programa contempla también la posibilidad de viajar acompañado por cónyuges, parejas o familiares cercanos. En el caso de personas mayores de 85 años, será obligatorio viajar con un acompañante de entre 30 y 70 años.

Las ayudas cubrirán total o parcialmente el coste del viaje y de la estancia, en función de los ingresos familiares. De las 250 plazas ofertadas, 134 tendrán financiación completa por parte de la Xunta y las restantes funcionarán mediante un sistema de copago.

Mantener el vínculo con la Galicia exterior

Desde la Xunta destacan que este programa forma parte de la estrategia para fortalecer la relación con la colectividad gallega en el exterior y fomentar su participación en la vida social y cultural de Galicia.

A esta iniciativa se suman otros programas destinados a la juventud emigrante, como “Conecta con Galicia en el Camino”, “Conecta con el Voluntariado en Galicia” o la nueva propuesta “Avénturate con Galicia”, orientada a jóvenes y menores descendientes de gallegos residentes fuera de España.