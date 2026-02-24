Acción Exterior de Canarias convoca las ayudas sanitarias y de alimentación para los residentes en Venezuela

La Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias ha abierto la convocatoria para seleccionar a los canarios residentes en Venezuela que recibirán durante 2026 prestaciones de asistencia sanitaria, tarjetas de alimentos y tarjetas de medicamentos. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de Canarias del pasado, responde a la difícil situación socioeconómica y sanitaria que atraviesa el país sudamericano.

El programa beneficiará a mayores de 65 años que no perciban la prestación económica por ancianidad, incapacidad o asistencia, así como a descendientes de canarios que se encuentren en situación de necesidad y precariedad económica. En total, se otorgarán 6.291 tarjetas de alimentos y 4.033 tarjetas de medicamentos, junto con cobertura sanitaria a los seleccionados en base a criterios socioeconómicos, edad, enfermedad y situación familiar.

La asistencia sanitaria incluye atención ambulatoria y hospitalaria, así como cobertura farmacéutica, gracias al convenio suscrito entre la Viceconsejería de Acción Exterior y la Fundación España Salud. Además, las tarjetas de alimentos y medicamentos se gestionarán a través de la Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX).

Las solicitudes podrán presentarse del 2 de marzo al 1 de abril de 2026 en las entidades canarias colaboradoras en Venezuela, entre ellas la Delegación del Gobierno en Caracas, los Hogares Canarios de Coro, Mérida, Barquisimeto y la Unión Canaria de Venezuela, así como en la plataforma electrónica de la Presidencia del Gobierno.

El proceso de selección se realizará mediante baremación socioeconómica, considerando ingresos, enfermedades crónicas, edad, personas a cargo y discapacidad. En caso de empate, se dará prioridad a la persona de mayor edad o se realizará un sorteo. También se constituirá una lista de reserva de 200 personas que podrán ser llamadas si se produce alguna baja.

Las prestaciones comenzarán a tener efecto a partir del 1 de agosto de 2026 y se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026, pudiendo prorrogarse en función de la disponibilidad presupuestaria. La resolución definitiva de la convocatoria está prevista para el 30 de julio de 2026, y contra ella se podrá interponer recurso contencioso-administrativo o recurso de reposición ante la Viceconsejería de Acción Exterior.