Las Letras Canarias celebran a Alfonso García-Ramos, narrador de la memoria y la conciencia isleña

El Gobierno de Canarias dedicará el Día de las Letras Canarias 2026 a la figura de Alfonso García-Ramos, escritor, periodista y gestor cultural tinerfeño cuya obra marcó la renovación de la narrativa insular en la segunda mitad del siglo XX. La conmemoración arrancará el próximo 26 de febrero con un acto institucional en el Espacio La Granja, que acogerá el estreno del espectáculo literario "Chantecler, seudónimo improvisado", dirigido por Clapso Producciones y abierto al público hasta completar aforo.

La programación se extenderá durante todo el año con reediciones de sus principales obras, la publicación de una antología, la digitalización del histórico diario La Tarde —del que fue director— y un ciclo de conferencias, pódcast y actividades educativas destinadas a acercar su legado a nuevas generaciones.

Compromiso y palabra

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1930, García-Ramos desarrolló buena parte de su vida intelectual en La Laguna. Formado en Derecho y titulado en Periodismo en Madrid, regresó a Canarias en 1958 para iniciar una intensa carrera vinculada a "La Tarde". Desde allí ejerció un periodismo crítico, directo y comprometido, especialmente a través de su columna Pico de águilas, en la que publicó cerca de 1.400 artículos entre 1974 y 1980.

Su perfil de periodista de izquierdas durante el franquismo, atento a las necesidades sociales y económicas de Tenerife, convirtió su firma en una referencia del pensamiento crítico insular. Paralelamente, desarrolló una labor docente en la Universidad de La Laguna e impulsó investigaciones sobre la historia de la prensa en Canarias.

Renovador de la narrativa canaria

En el ámbito literario, García-Ramos formó parte de la generación que transformó la narrativa canaria a partir de los años cincuenta. Obras como "Teneyda", "Guad" o "Tristeza sobre un caballo blanco" consolidaron una escritura marcada por el realismo social, la exploración de la identidad y una mirada atenta a los conflictos del archipiélago.

Especial relevancia tiene Guad (1971), considerada una de las novelas clave de la posguerra en Canarias, donde retrata la dura vida de los mineros que excavaban galerías de agua en Tenerife tras la Guerra Civil. La obra, que será reeditada con motivo de la efeméride, se convirtió en un testimonio literario del “fondo” físico y simbólico de la isla: el subsuelo, el esfuerzo y la desigualdad.

Cultura e instituciones

Más allá de la literatura y el periodismo, García-Ramos desempeñó un papel activo en la vida cultural e institucional de Tenerife. Fue consejero independiente del Cabildo, presidió la Comisión de Educación y Cultura y lideró durante varias etapas el Ateneo de La Laguna, espacio clave del debate intelectual en los años de la transición democrática.

Fallecido en 1980 a los 50 años, su legado ha sido reconocido con distinciones como el nombramiento de Hijo Predilecto de Tenerife y la creación del Premio Internacional de Novela que lleva su nombre.

El Día de las Letras Canarias, que se celebra cada 21 de febrero desde 2006 en memoria de José de Viera y Clavijo, alcanza en 2026 su vigésima edición con un homenaje a quien convirtió la palabra en herramienta de conciencia crítica y narró, como pocos, las profundidades humanas y sociales del archipiélago.