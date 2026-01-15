Acción exterior e impacto cultural de las migraciones, prioridades del Consello da Cultura Galega

El Consello da Cultura Galega (CCG) centrará su actividad en 2026 en el refuerzo de la acción exterior, la asesoría institucional y la comunicación en lengua gallega, con especial atención a las transferencias culturales derivadas de los procesos migratorios. Así lo ha anunciado la institución tras la sesión plenaria celebrada este viernes, en la que se aprobó la programación del próximo año y se hizo balance de la actividad desarrollada en 2025.

Durante la reunión —a la que asistió el presidente de honor del CCG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda—, la presidenta del organismo, Rosario Álvarez, subrayó la importancia de proyectar la cultura gallega más allá de sus fronteras, al tiempo que se analizan y ponen en valor los intercambios culturales generados por la emigración y el retorno, una constante histórica en Galicia.

En este sentido, el Consello prestará especial atención a los modelos de transmisión de la memoria y a los vínculos culturales creados en contextos migratorios, integrándolos dentro de una estrategia más amplia de presencia internacional y reflexión cultural.

En la misma sesión se presentó el balance del ejercicio anterior. A lo largo de 2025, el CCG desarrolló 106 actividades presenciales, organizó 27 itinerancias de 13 exposiciones, tres de ellas de nueva creación, y elaboró 37 informes de asesoría. Además, se pusieron a disposición del público distintos especiales, fondos documentales y materiales en red y en diversos formatos.

Uno de los hitos de la programación de 2026 llegará en el mes de febrero con la entrega de las Medallas do Consello da Cultura Galega, la máxima distinción de la entidad. En esta ocasión, los galardonados serán Kathleen March y Francisco Díaz-Fierros, en reconocimiento a su destacada contribución a la cultura gallega y a la labor del propio Consello.

Dentro de la línea estratégica de fortalecimiento de la comunicación en gallego, el CCG conmemorará el 150 aniversario del periódico O Tío Marcos d’a Portela y rendirá homenaje a Valentín Lamas Carvajal. Asimismo, se celebrará el 40 aniversario de la Televisión de Galicia, entre otras iniciativas vinculadas a los medios de comunicación.

La programación también pondrá el foco en el paisaje como elemento cultural, enmarcado en el llamado Año Pedrayo, cuando se cumplen cincuenta años del fallecimiento de Ramón Otero Pedrayo. Además, se impulsarán actividades relacionadas con la defensa de la lengua, la cultura y los derechos sociales, en consonancia con la figura elegida para el Día das Letras Galegas, la periodista y escritora Begoña Caamaño.

Finalmente, el Consello da Cultura Galega afrontará en 2026 una renovación parcial de su plenario, en cumplimiento de la normativa que regula la institución, un proceso que marcará también el rumbo de la entidad en los próximos años.