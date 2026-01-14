Entidades literarias piden que se incluya a Galicia como miembro asociado de la Unesco

Diecisiete entidades y fundaciones literarias gallegas han solicitado al Gobierno central que proponga a Galicia como miembro asociado de la Unesco, después de que el Ejecutivo anunciara su intención de hacer lo mismo con Euskadi y Cataluña. Las organizaciones consideran que la comunidad gallega, por su identidad cultural y lingüística diferenciada, también debe contar con representación específica en el organismo internacional.

En una declaración pública difundida este miércoles, las entidades denunciaron que la exclusión de Galicia como candidata supone “una inaceptable discriminación”, recordando que, al igual que Cataluña y Euskadi, posee el estatus constitucional de nacionalidad histórica. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía y a las instituciones para respaldar esta demanda.

El documento cuenta con el apoyo de fundaciones y asociaciones relevantes del ámbito cultural gallego, entre ellas Rosalía de Castro, Penzol, Novoneyra, Xosé Neira Vilas, la Casa-Museo Manuel María y la Asociación Alexandre Bóveda, que defienden que la comunidad debe ocupar un espacio propio en la esfera internacional de la cultura.