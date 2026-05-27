Acción social, integración y la defensa de derechos prioridades de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania

La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania acaba de presentar a su nuevo equipo de trabajo y las principales líneas de trabajo basadas de la atención social, la participación de la comunidad española y la ampliación de proyectos educativos, culturales y migratorios tanto en Alemania como en el ámbito europeo.

La Federación, una de las principales plataformas del movimiento asociativo español en Alemania, se centra en la necesidad de reforzar la integración social, la representación institucional y la preservación de la lengua y cultura españolas entre las nuevas generaciones de emigrantes y descendientes.

Al frente de la estructura está José Ramón Álvarez Orzáez, director gerente y responsable del Servicio de Asesoramiento para Personas Migrantes Adultas (MBE), acompañado por un equipo multidisciplinar formado por Sayed Mustafa RazmMal, Nadina Espinosa Teno, Hanna Bömeke, Lena Lange y Saray Calderón Naranjo, perfiles especializados en integración, mediación intercultural, asesoramiento social y trabajo comunitario.

La Coordinadora Federal mantiene como uno de sus pilares fundamentales el Servicio de Asesoramiento para Personas Migrantes Adultas (MBE), que presta apoyo a ciudadanos migrantes en cuestiones relacionadas con permisos de residencia, homologación de títulos, acceso al empleo, derechos sociales, reagrupación familiar, vivienda, cursos de integración y participación comunitaria. El servicio desarrolla además asesoramiento móvil en distintas zonas de Renania del Norte-Westfalia.

Otro de los ejes estratégicos es la Agencia de Integración RNW, centrada en proyectos de participación social, igualdad de oportunidades y diálogo intercultural. Desde esta área se impulsan iniciativas vinculadas al trabajo juvenil, la integración laboral, el apoyo a mujeres migrantes, la educación democrática, la lucha contra la discriminación y las actividades dirigidas a personas mayores.

La Federación ha querido destacar especialmente el trabajo que desarrolla en favor de la preservación de la memoria migratoria española y el fortalecimiento de las redes asociativas. En este sentido, la Coordinadora participa activamente en proyectos europeos de cooperación e intercambio, entre ellos el programa ERMINE, destinado a fomentar la visibilidad de las experiencias migratorias y la colaboración entre organizaciones sociales de distintos países europeos.

En el ámbito político e institucional, mantienen su presencia en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), donde participa en debates relacionados con derechos sociales, educación, pensiones, juventud, igualdad y servicios consulares.

Precisamente, una de las reivindicaciones que la Coordinadora considera prioritarias es la mejora de la atención consular en Alemania. Entre sus propuestas figuran el refuerzo estructural y de personal de los consulados españoles, la reducción de los tiempos de espera para trámites administrativos, la posibilidad de expedir el DNI en las oficinas consulares y la creación de un Consulado Honorario de España en Remscheid.

La organización también ha intensificado su trabajo en materia de juventud y educación, promoviendo viajes formativos, encuentros interculturales y proyectos de educación política. Entre las iniciativas actualmente en marcha destaca un viaje educativo a Berlín para jóvenes españoles y descendientes, centrado en la memoria migratoria, la democracia, la participación social y los desafíos actuales de la diversidad y la convivencia en Europa.

Las actividades culturales continúan ocupando un lugar central dentro de la acción de la Coordinadora Federal. La entidad organiza regularmente celebraciones tradicionales, seminarios para mayores, talleres interculturales y actividades destinadas a reforzar los vínculos entre generaciones de emigrantes.

El trabajo con mujeres migrantes constituye asimismo una de las áreas de mayor crecimiento. La federación impulsa seminarios de empoderamiento, espacios de encuentro y programas orientados a fomentar la igualdad, la salud mental y la participación social de mujeres con antecedentes migratorios.

Y finalmente, también está la digitalización de los servicios y la creación de nuevos formatos híbridos de participación representan otro de los objetivos estratégicos de la organización. La Coordinadora trabaja actualmente en el desarrollo de herramientas digitales de asesoramiento e información que permitan ampliar el acceso de la ciudadanía española residente en distintas regiones de Alemania a los recursos sociales y culturales de la federación.