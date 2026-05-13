La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania participa en el congreso federal de asesoría migratoria MBE en Goslar

Participantes en el encuentro, y entre ellos José Ramón Álvarez (cuatro por la izquierda)

La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania (Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine e.V.) participó del 6 al 8 de mayo de 2026 en el congreso de asesoras y asesores MBE celebrado en la ciudad alemana de Goslar.

El encuentro presencial fue organizado por la federación de bienestar social Der Paritätische Gesamtverband y estuvo dirigido exclusivamente a profesionales de los centros MBE (Migracionesberatung für erwachsene Zugewanderte) financiados por el Gobierno federal y pertenecientes a las organizaciones integradas en esta red social alemana.

La entidad española estuvo representada por José Ramón Álvarez Orzáez y Sayed Mustafa RazmMal, quienes participaron activamente en los debates y grupos de trabajo aportando experiencias desde el ámbito de la asesoría migratoria y el acompañamiento social a personas inmigrantes.

Durante las jornadas se analizaron las novedades en el sistema MBE, la evaluación presentada por el Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) y diversos cambios legislativos vinculados al derecho social, especialmente en relación con la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo y la situación de las personas refugiadas procedentes de Ucrania.

El programa también incluyó talleres sobre derechos laborales en contextos precarios, asesoramiento a ciudadanos de la Unión Europea y estrategias frente a discursos contrarios a la migración y a los valores democráticos.

Desde la Coordinadora Federal destacaron la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la cooperación entre entidades, compartir experiencias profesionales y seguir mejorando la atención y orientación a las personas migrantes en Alemania.