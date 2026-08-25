«Antes de Nós» acerca la historia de Castelao y Virxinia a la Galicia exterior a través del Ciclo Mestre Mateo

La historia personal de Castelao y Virxinia Pereira continúa su recorrido por la Galicia exterior a través de «Antes de nós», una de las producciones seleccionadas para la cuarta edición del Ciclo Mestre Mateo, una iniciativa que acerca a las comunidades gallegas residentes fuera de Galicia una selección del cine producido en la comunidad.

El ciclo está impulsado mediante la colaboración entre la Secretaría Xeral da Emigración, la Academia Galega do Audiovisual y las entidades gallegas del exterior, y permite trasladar a distintos países algunas de las películas vinculadas a los XXI Premios Mestre Mateo.

En el caso de «Antes de nós», el próximo destino será Lisboa, donde el Centro Galego ha programado la película para el 9 de octubre, a las 18:30 horas.

La producción ya ha podido verse este año en otros dos puntos de la Galicia exterior. El Centro Orensano de Newark la proyectó el pasado 5 de junio, mientras que el Complejo Cultural Alfabeta de Montevideo acogió la película el 19 de agosto, dentro de su programación del Ciclo Mestre Mateo. Por tanto, la cita de Lisboa será la próxima oportunidad incluida en el calendario facilitado para 2026.

Dos momentos en la vida de Castelao

«Antes de nós» se aproxima a Castelao desde una perspectiva íntima, alejándose de la figura pública en la que acabaría convirtiéndose para detenerse en su relación con Virxinia y en dos episodios decisivos de su vida.

La historia se sitúa inicialmente en 1918, cuando Castelao deja su puesto de funcionario en Pontevedra para ejercer como médico en Rianxo durante la epidemia de gripe. Su entrega a la población contrasta con las ausencias que esa dedicación provoca en su vida familiar.

La segunda parte se traslada a 1929, después de la muerte del único hijo de la pareja. Castelao y Virxinia emprenden entonces un viaje por Bretaña que se convierte también en un recorrido por el dolor, la distancia y la relación entre ambos.

Autoridades en la proyección | Embajada de España en Montevideo

La película presenta así al hombre que existió antes de que Castelao se consolidara como uno de los grandes referentes culturales y políticos de Galicia, y a una pareja cuya historia quedó en buena medida eclipsada por la dimensión pública del escritor, artista y político.

«Antes de nós» forma parte de una programación más amplia que durante 2026 está llevando a Lisboa, Newark y Montevideo diferentes títulos vinculados a los Premios Mestre Mateo.La selección combina ficción y documental y ofrece una panorámica de distintas realidades de la Galicia actual. Entre las películas programadas figuran también «As liñas descontinuas», «San Simón» y «Sirāt», además de los documentales «360 Curvas», «Ao son da nova regueifa», «Deuses de pedra» y «O silencio herdado».

El objetivo del ciclo es acercar a los gallegos y gallegas residentes en el exterior el trabajo que desarrolla el sector audiovisual gallego y, al mismo tiempo, facilitar que las entidades de la emigración dispongan de una programación cultural vinculada a la Galicia contemporánea.

Lisboa, próxima parada

El Centro Galego de Lisboa será el próximo escenario de «Antes de nós». La proyección del 9 de octubre se integra en un calendario que continuará hasta noviembre y que permitirá al público de la capital portuguesa acercarse a ocho producciones gallegas.

La película llegará a Lisboa después de haber pasado ya por Newark y Montevideo, completando así su recorrido por los tres espacios incluidos en la programación del Ciclo Mestre Mateo 2026.

Para las comunidades gallegas del exterior, iniciativas de este tipo permiten mantener una conexión que va más allá de la celebración de las tradiciones. El cine ofrece una vía para conocer la creación cultural actual de Galicia y, en el caso de «Antes de nós», para reencontrarse también con una figura esencial de su historia desde una mirada diferente.

La historia de Castelao y Virxinia viaja así de Galicia a la emigración, no solo como recuerdo del pasado, sino como parte de una producción cultural gallega que continúa llegando a quienes mantienen sus vínculos con la comunidad desde fuera de sus fronteras.