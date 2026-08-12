La Xunta destaca el papel de los Premios Alecrín en la difusión de la galleguidad y el vínculo con la colectividad gallega en Cataluña

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha destacado este miércoles el valor de los Premios Alecrín como herramienta para divulgar la cultura y las tradiciones gallegas y reforzar los vínculos con la colectividad gallega residente en Cataluña.

González ha participado en el acto de entrega de estos reconocimientos, impulsados por la Federación de Entidades Galegas de Cataluña (Fegalcat), que distinguen la trayectoria de personas y entidades vinculadas a diferentes ámbitos y que contribuyen a proyectar la identidad gallega.

El acto, celebrado en el auditorio de la antigua azucarera de Portas, ha contado también con la participación del secretario xeral da Lingua, Valentín García, y ha reunido a los premiados de esta edición, relacionados con sectores como la música, las artes, la innovación, la comunicación, la promoción de la lengua y la cultura, el deporte, la gastronomía y la emigración.

El conselleiro ha felicitado a las personas y entidades reconocidas y ha destacado su papel como embajadores de Galicia en sus respectivos ámbitos. Entre los premiados se encuentra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, que ha recibido el Premio Alecrín en la categoría de deporte de manos del propio José González.

Durante su intervención, González ha puesto en valor además la trayectoria de Fegalcat, una entidad constituida en 1987 con el objetivo de promover la cultura gallega en Cataluña y que desarrolla diferentes actividades culturales a lo largo del año, entre ellas estos premios, que cuentan ya con más de 15 años de historia

El titular de Emprego, Comercio e Emigración ha subrayado la contribución de las entidades gallegas del exterior a la difusión de la identidad y la cultura de Galicia y ha trasladado el apoyo de la Xunta a iniciativas como las desarrolladas por Fegalcat.

González ha destacado asimismo el compromiso del Gobierno gallego con las personas que desean regresar a Galicia, mediante diferentes medidas de apoyo al empleo, el emprendimiento y el acceso a la vivienda incluidas en la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026.

Homenaje a Domingo Fontán

Por su parte, el secretario xeral da Lingua, Valentín García, ha puesto en valor la elección de Portas como sede de la edición de este año de los Premios Alecrín, al tratarse del municipio natal de Domingo Fontán, al que ha definido como un "ilustre vecino".

García ha recordado la trayectoria de Fontán como matemático, científico, político y filósofo y ha destacado especialmente su trabajo en la elaboración de la ‘Carta Xeométrica de Galicia’, una obra en la que dedicó 17 años y que se convirtió en el primer mapa cartográfico realizado en España con rigor científico a partir de mediciones matemáticas.

El secretario xeral da Lingua ha señalado que Fontán se encuentra enterrado en el Panteón dos Galegos Ilustres y ha considerado especialmente apropiado que el municipio que vio nacer al autor de esta obra haya acogido una nueva edición de unos premios destinados precisamente a poner en valor la identidad y la cultura gallegas.