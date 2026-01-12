AGEyR, más de tres décadas acompañando a emigrantes y retornados en Andalucía

La Asociación Granadina de Emigrantes y Retornados (AGEyR) es una de las entidades de referencia en Andalucía en el apoyo a quienes han emigrado y desean retornar. Fundada en 1988, AGEyR desarrolla desde hace más de 35 años una labor social clave de asesoramiento, acompañamiento administrativo y orientación laboral y social para emigrantes y retornados, especialmente en la provincia de Granada.

Su trabajo diario se centra en facilitar el retorno y la integración, ofreciendo información especializada sobre pensiones, prestaciones, homologaciones, trámites internacionales y derechos sociales, gracias a un equipo técnico con amplia experiencia y a una red de voluntariado que sostiene la actividad de la entidad.

Buena parte del trabajo de la asociacion consiste en el asesoramiento a retornados | AGEyR

Durante las pasadas fiestas navideñas, AGEyR celebró su tradicional Almuerzo de Navidad, una cita que sirvió también para conmemorar el Día del Socio y el Día del Emigrante. El encuentro se convirtió en un emotivo homenaje a quienes pusieron los cimientos de la asociación y a las personas que han sostenido su trayectoria durante décadas.

En el acto se reconoció la figura de sus fundadores y primeros socios, entre ellos Paco Delgado, socio número uno, Loli Palma, socia número dos y cofundadora, y Juan Cañadas, socio número 13, destacando su compromiso desde los inicios de la entidad. También se puso en valor la entrega del voluntariado, considerado el motor de AGEyR, con un reconocimiento especial a su presidenta, María José Hueltes, vinculada a la asociación desde 1994, así como a Encarni Chambo y Victoria Montes, por su prolongada labor voluntaria.

Participantes en el almuerzo del Día del Socio | AGEyR

El homenaje se extendió igualmente al equipo técnico de la asociación, uno de los principales activos de AGEyR, con profesionales que llevan más de tres décadas prestando servicio especializado en los departamentos alemán, francés y de administración, garantizando una atención cercana y cualificada a las personas emigrantes y retornadas.

La jornada concluyó con un mensaje compartido por socios, voluntarios y profesionales: el retorno no es un proceso individual, sino un camino colectivo que AGEyR lleva más de treinta años acompañando, convirtiéndose en un punto de apoyo esencial para cientos de familias que han vivido la experiencia migratoria y su regreso.