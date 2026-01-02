Emilo Almodóvar, presidente FEAER: “Las asociaciones de retornados son el último recurso que tiene el emigrante cuando vuelve”

Emilio Almodóvar cumple su primer año al frente de la Federación Española de Asociaciones de Migrantes Retornados, una organización con cerca de 30 años de trayectoria dedicada a la defensa de los derechos de quienes regresan a España tras una experiencia migratoria. En este balance de mandato, Almodóvar pone el acento en el papel esencial del movimiento asociativo, las desigualdades territoriales en las políticas de retorno y los principales obstáculos que siguen afrontando las personas retornadas, especialmente en materia fiscal y de reconocimiento de derechos sociales.

¿Cuál es hoy día el papel fundamental de las asociaciones de emigrantes retornados?

Las asociaciones de migrantes retornados en España son el último recurso que tiene el emigrante retornado. Cuando va a la administración a solicitar cualquier tipo de prestación en el extranjero, toda la tramitación es diferente según qué tipo de país. Entonces las asociaciones están ahí para acompañar en esa tramitación y que al final el emigrante retornado, haya retornado cuando haya retornado, tanto si retorna ahora como si retornó hace 20 años, tenga derecho a acceder a sus prestaciones, ya sean de jubilación, viudedad, incapacidad, cualquier tipo de prestación a la que tenga derecho en el extranjero.

¿Le parecen efectivos los planes de retorno que desarrollan las comunidades autónomas?

De boquilla sí, pero luego a la hora de la hora no hay suficientes ayudas palpables. Yo diría que una política con sentido. Lo que se puede hacer en Asturias, por ejemplo, con los periodos de residencia de la Unión Europea para poder acceder a la ley de dependencia, que se contabilizan los periodos también que se residen en el exterior, se puede hacer en cualquier comunidad. ¿Por qué Asturias, Galicia y creo que Castilla y León lo hacen y el resto no? Porque al final es una decisión meramente política. Depende de la sensibilidad que haya en cada gobierno.

¿Cuáles diría que son las principales problemáticas que afrontan hoy los retornados?

Una de las problemáticas más importantes es el trato fiscal. Además es una reivindicación histórica. Ahora más agravada con el tema del convenio de doble imposición con Alemania, que en muchos casos terminan tributando las pensiones más bajas al tener que pagar independientemente del importe y de la situación a Alemania un 5% de su renta anual.

¿Cómo afecta esto en la práctica a las personas que retornan?

Se dificulta al emigrante retornado que cobra una pensión de Alemania. Porque al final tú tienes que pagarle a Alemania la liquidación. Si esa liquidación llega más tarde de tu declaración de la renta, al final le tienes que pedir a Alemania un certificado que tienes que llevar a Hacienda para que te devuelvan la parte que corresponde de tu liquidación de España. Son complicaciones. Por eso nosotros lo que pedimos es que eliminen a los españoles que retornen a su país de ese convenio.

Almodovar (primero por la derecha) en el acto organizado en Asturias coincididendo con el Día del Migrante | FEAER

Otro de los grandes temas pendientes es la homologación de las incapacidades ¿En qué punto se encuentra esta reivindicación?

Presentamos a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea una solicitud para estudiar un modelo europeo de incapacidades que permitiera homologar automáticamente de una forma unánime. Eso en principio se aprobó, luego nos llegó la respuesta de que quedaba rechazado porque era muy difícil. En el momento actual estamos pidiendo algo mucho más sencillo: si una pensión de incapacidad en España genera automáticamente por ley una discapacidad del 33%, una incapacidad reconocida por otro país de la Unión Europea, al retornar a España debería contar como una discapacidad del 33%.

También han planteado propuestas relacionadas con la tarjeta de discapacidad europea...

Estamos pidiendo que las personas que retornen con una discapacidad, con una tarjeta de discapacidad europea, automáticamente se les reconozca el 33% de discapacidad. Pasa que la Unión Europea suele tener una maquinaria tan pesada y tan lenta que da no sé qué hablar de todo ello.

¿Y cómo valora la evolución de los flujos de retorno en España?

Hay un flujo de retorno muy importante y quizás lo que no se está hablando y deberíamos empezar a valorar es el retorno que vamos a tener con la Ley de Memoria Democrática. Son 2,7 millones de personas que han adquirido la nacionalidad y en muchos casos van a retornar. Entonces también hay que estar preparado para eso. Vamos a hacer un movimiento en contra y en frente bastante importante y a saber qué pasa de aquí en adelante.