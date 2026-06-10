Albares presenta el informe consular: récord de atención exterior, digitalización y más de un millón de solicitudes de nacionalidad en 2025

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presentado ante el Consejo de Ministros el informe del balance consular correspondiente a 2025, un ejercicio marcado por el fuerte crecimiento de la ciudadanía española en el exterior, el aumento de la demanda de servicios consulares y la consolidación de una profunda transformación digital de la red exterior.

Según los datos expuestos, España cuenta ya con unos 3,2 millones de ciudadanos residentes fuera del país, una cifra que prácticamente se ha duplicado desde 2009. Este incremento ha situado a la red consular como un pilar esencial de la acción exterior del Estado, especialmente en un contexto internacional marcado por crisis geopolíticas, conflictos armados y emergencias humanitarias.

9.000 emergencias atendidas en un año especialmente complejo

Durante 2025, las oficinas consulares españolas atendieron alrededor de 9.000 emergencias individuales y colectivas en el exterior. Entre las actuaciones más destacadas figuran la evacuación de 17 españoles desde Trípoli en mayo, así como dos grandes operaciones de repatriación tras el estallido de tensiones entre Israel e Irán en junio.

También se prestó asistencia a ciudadanos españoles implicados en las llamadas flotillas humanitarias con destino a Gaza, lo que obligó a activar una unidad permanente de seguimiento consular y coordinar su retorno seguro a España.

En total, las llamadas de emergencia recibidas por la red consular superaron las 150.000 en todo el año.

Digitalización consular: el gran salto del sistema

Uno de los ejes del informe ha sido el avance en la modernización tecnológica del sistema consular. En 2025 se completó el despliegue total del Registro Civil electrónico DICIREG, ya operativo en toda la red consular y la implantación del Escritorio Único de Tramitación, que digitaliza la gestión interna de los consulados.

Estas herramientas forman parte de una estrategia de modernización dotada con más de 100 millones de euros, financiada en parte por fondos europeos del Plan de Recuperación.

Además, el Ministerio prevé culminar en 2026 la creación de una sede electrónica consular, una “carpeta consular” digital, un certificado digital para españoles en el exterior sin necesidad de DNI vigente y una nueva aplicación móvil, “España contigo”.

Más de un millón de solicitudes de nacionalidad

Uno de los datos más relevantes del informe es el impacto de la Ley de Memoria Democrática. Entre octubre de 2022 y octubre de 2025 se han recibido más de 1 millón de solicitudes de nacionalidad en la red consular.

De ellas, más de 500.000 expedientes ya han sido aprobados y más de 270.000 inscripciones han sido formalizadas en registros civiles consulares.

Este volumen ha obligado a reforzar las plantillas en el exterior con centenares de nuevos efectivos y a reorganizar la carga de trabajo en consulados especialmente afectados.

Más pasaportes, más visados y más actividad consular

La actividad ordinaria de la red consular también ha alcanzado cifras récord en 2025 con 390.752 pasaportes expedidos; 1,94 millones de visados tramitados; 233.288 inscripciones en registros civiles consulares y 9.064 salvoconductos emitidos

En materia de visados, destaca el crecimiento sostenido tras la pandemia, con un aumento del 8,4 % respecto a 2024.

España cuenta actualmente con una de las redes consulares más amplias de la Unión Europea, con 88 Consulados Generales, 2 Consulados y 90 secciones consulares en embajadas, además de más de 500 oficinas consulares honorarias.

En los últimos años se han abierto nuevas sedes en ciudades estratégicas como Mánchester, Chengdú, Camagüey y Bangalore, reforzando la presencia en regiones con creciente movilidad española.

El informe también destaca la dimensión social del servicio consular. En 2025 se concedieron ayudas económicas a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo repatriaciones, asistencia a mayores y apoyo a víctimas de violencia de género.

Asimismo, más de 1.000 españoles permanecían detenidos en el exterior a finales de año, recibiendo asistencia consular regular.

En paralelo, se registraron 405 nuevos casos de violencia contra la mujer atendidos por consulados españoles, junto con medidas de asistencia jurídica y repatriación.

Nacionalidad, elecciones y ciudadanía exterior

Otro de los puntos en los que hace incapié el informe es la participación de la ciudadanía en el exterior en procesos democráticos. En 2025 se gestionaron elecciones autonómicas en el exterior con el nuevo sistema de voto reformado en 2022, que facilita el sufragio de los españoles residentes fuera del país.

El informe también subraya el papel de los Consejos de Residentes Españoles como órganos de participación y asesoramiento en la red consular.

El informe concluye indicando que el sistema consular español se encuentra en una fase de transformación profunda, orientada a la digitalización, la mejora de la atención ciudadana y el refuerzo de la capacidad de respuesta ante crisis internacionales.

El objetivo, ha señalado, es garantizar que los ciudadanos españoles en el exterior dispongan de un servicio “más cercano, más ágil y más eficiente”, acorde con el crecimiento de la comunidad española fuera del país y con los nuevos retos globales.