Exteriores sitúa la nacionalidad española en el centro del mayor despliegue consular de los últimos años

El acceso a la nacionalidad española desde el exterior se ha convertido en uno de los principales ejes de trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en un momento de presión histórica sobre la red consular y de transformación profunda de los servicios destinados a la ciudadanía en el extranjero. Así lo expuso el subsecretario del Ministerio, Xavier Martí, durante su intervención en el V Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), donde realizó un amplio repaso de la gestión consular y del impacto de los últimos procesos de nacionalidad.

Uno de los datos más relevantes aportados fue el volumen global de expedientes tramitados en el procedimiento extraordinario de acceso a la nacionalidad: más de 1,2 millones de solicitudes recibidas entre octubre de 2022 y abril de 2026, una cifra que sitúa este proceso como uno de los mayores de la historia administrativa reciente en España.

De ese total, afirmó que el Ministerio ha resuelto ya más de 558.000 expedientes aprobados, mientras que se han practicado alrededor de 320.000 inscripciones en el Registro Civil consular, lo que refleja el avance progresivo del proceso de reconocimiento de la nacionalidad en el exterior.

Martí explicó que estas cifras suponen un volumen “muy superior” al registrado en procesos anteriores de recuperación de nacionalidad, como los vinculados a la Ley de Memoria Histórica, pero en un periodo de tiempo más reducido, lo que ha supuesto una carga extraordinaria para la red consular.

En ese sentido, el subsecretario destacó el esfuerzo de las oficinas consulares, que han tenido que reforzar su capacidad de gestión para absorber un flujo de solicitudes sin precedentes, especialmente en países con alta concentración de descendientes de españoles.

Refuerzo de la red consular y nuevos consulados

El Ministerio ha acompañado este incremento de la demanda con una ampliación de medios. Según explicó Martí, en los últimos meses se ha procedido a la creación de dos nuevos consulados, además de la incorporación de personal y mejoras en la gestión interna de los servicios.

Asimismo, se están desplegando equipos móviles en demarcaciones extensas para facilitar trámites como la toma de huellas, una medida especialmente orientada a agilizar los procedimientos de nacionalidad y documentación.

Violencia de género y asistencia consular

El subsecretario dedicó una parte central de su intervención a la protección de mujeres españolas en el exterior, especialmente víctimas de violencia de género, un ámbito que definió como prioritario dentro de la acción consular.

Martí recordó la puesta en marcha en 2024 de un nuevo acuerdo interministerial para reforzar la coordinación en los casos de traslado y retorno de víctimas, incorporando a varios departamentos del Gobierno y consolidando un sistema de respuesta más integral.

También destacó la renovación del convenio con la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, que permite ofrecer asistencia jurídica gratuita a mujeres españolas en el exterior que deciden regresar a España.

En 2025, según los datos expuestos, el Ministerio tramitó la repatriación de 113 ciudadanos españoles, de los cuales 15 eran víctimas de violencia de género, junto con 157 ayudas de subsistencia y 197 ayudas individuales extraordinarias destinadas a situaciones de vulnerabilidad.

Detenidos españoles en el extranjero

Otro de los bloques abordados fue la situación de los ciudadanos españoles privados de libertad en el exterior. A 31 de diciembre de 2025, el número de españoles detenidos ascendía a 1.016 personas.

Los países con mayor número de ciudadanos españoles presos son actualmente Francia, Alemania y Marruecos, según los datos del Ministerio.

El subsecretario señaló que se mantiene una atención reforzada en aquellos casos en países con condiciones penitenciarias no homologables a las españolas y que continúan las negociaciones para ampliar los acuerdos de traslado de personas condenadas.

Procesos electorales y participación exterior

Martí repasó también el desarrollo de los procesos electorales de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), actualmente en marcha en varias demarcaciones consulares.

Indicó que ya se han celebrado votaciones en 40 demarcaciones, con la constitución de 36 consejos, mientras que en otras circunscripciones el proceso continúa abierto o se completará en las próximas semanas. En julio se convocarán nuevas elecciones en los territorios donde no se presentaron candidaturas o no se alcanzaron los requisitos mínimos.

El subsecretario reconoció que la participación sigue siendo un reto estructural, aunque destacó el papel de los CRE y del CGCEE como herramientas clave de información y acompañamiento a los votantes.

Gestión de crisis y modernización consular

Martí también recordó la creciente importancia de la gestión de crisis internacionales dentro de la labor consular, con evacuaciones realizadas en 2025 en escenarios como Libia, Irán, Israel y Palestina.

En este ámbito, anunció la implantación de un nuevo centro de llamadas centralizado para emergencias consulares, destinado a mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Finalmente, el subsecretario defendió la combinación de digitalización y atención presencial como eje del futuro modelo consular, subrayando que la transformación tecnológica debe ir acompañada de refuerzo humano para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía española en el exterior.