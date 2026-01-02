Albares reúne al cuerpo diplomático español para definir el papel de España en el escenario internacional

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reunirá los próximos 8 y 9 de enero a los embajadores y embajadoras de España acreditados en el exterior en una nueva Conferencia de Embajadores y Embajadoras, que se celebrará en la sede del Ministerio, en la plaza del Marqués de Salamanca, bajo el lema “España, un actor global”. Las jornadas de trabajo serán clausuradas por Su Majestad el Rey.

La Conferencia volverá a contar este año con la participación de varios miembros del Gobierno y con la intervención, como invitado especial, del ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, que participará en los debates junto al cuerpo diplomático español.

Con motivo del encuentro, el ministro Albares descubrirá una placa en reconocimiento a la labor de la organización Women for Afghanistan, en un acto que contará con la presencia de su presidenta, Fawzia Koofi, quien intervendrá también en la sesión inaugural.

El programa incluye asimismo grupos de trabajo en los que participarán los secretarios y secretarias de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el subsecretario del Departamento y los directores de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Instituto Cervantes.

Durante las dos jornadas, los embajadores y embajadoras españoles reflexionarán sobre los principales retos de la política internacional en el inicio del nuevo año. Entre las prioridades, España seguirá impulsando la búsqueda de la paz en Ucrania y Gaza, defendiendo soluciones basadas en el respeto al derecho internacional, y reafirmando su compromiso con el proyecto europeo como espacio de paz, democracia y convivencia.

El encuentro servirá también para abordar el papel de España en el mundo y el desarrollo de una política exterior con voz e identidad propia, en un año marcado por dos grandes citas internacionales: la Cumbre Iberoamericana de Madrid y la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista, que situarán a España en el centro del debate diplomático global.