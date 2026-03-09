Alfonso Rueda viaja esta semana Suiza para reencontrase con la colectividad en “Galicia Calidade”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se desplazará el próximo sábado 14 de marzo a Suiza para mantener un encuentro con la colectividad gallega residente en el país, según han avanzado fuentes de la Presidencia del Gobierno gallego.

Durante su visita, Rueda se reunirá con representantes de entidades gallegas radicadas en Suiza y participará en el encuentro “Galicia Calidade”, que se celebrará en la ciudad de Zúrich. El evento está organizado por la Administración autonómica en colaboración con la asociación As Xeitosiñas con motivo de su 45 aniversario.

La cita combinará música, gastronomía y cultura gallega desde las 17.00 hasta las 22.00 horas. El programa incluye diferentes actuaciones musicales, entre ellas la de la conocida orquesta París de Noia, además de una cena especial elaborada con productos gallegos. Las 1.000 entradas que se pusieron a disposición del público ya se han agotado.

Desde la Xunta enmarcan esta visita dentro del “contacto fluido” que el Gobierno gallego mantiene con las entidades de la diáspora, que consideran fundamentales tanto para la vida social de sus comunidades como para mantener vivo el vínculo con Galicia. Según señalan, este compromiso se materializa mediante encuentros y visitas institucionales, así como a través de ayudas a las colectividades y programas como Galicia Retorna.

Encuentro con la pianista Isabel Dobarro

Por otra parte, Alfonso Rueda mantuvo esta semana una reunión con la pianista compostelana Isabel Dobarro para felicitarla personalmente por su reciente premio Grammy Latino. La artista recibió el galardón al Mejor Álbum de Música Clásica el pasado 12 de noviembre por su trabajo Kaleidoscope.

Dobarro se ha convertido en la primera gallega en ganar en esta categoría y la cuarta en obtener un Grammy Latino de forma general.

Durante el encuentro, el presidente de la Xunta le trasladó el interés del Gobierno autonómico por “seguir trabajando para que la música sea una herramienta con impacto social y cada vez más igualitaria”. Asimismo, la invitó a colaborar en futuras iniciativas culturales vinculadas al Xacobeo 2027.