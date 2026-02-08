Más de 500 gallegos celebran el carnaval en Zúrich en una de las principales citas de la diáspora en Suiza

O Entroido volvió a llenar de música y tradición la ciudad de Zúrich, donde más de 500 gallegos residentes en Suíza se reunieron este viernes en la celebración organizada por la Asociación Cultural As Xeitosiñas, una de las citas más representativas del calendario cultural de la colectividad gallega en el país helvético.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó en el encuentro y destacó que una celebración de esta magnitud refleja “una Galicia viva, activa y orgullosa de sus raíces fuera de nuestras fronteras”, poniendo en valor el papel que desempeñan las entidades gallegas del exterior como espacios de encuentro, transmisión cultural y cohesión social.

La jornada se desarrolló en un ambiente festivo e intergeneracional, con música tradicional, baile, gastronomía y actividades populares que evidenciaron el arraigo de las tradiciones gallegas entre las nuevas generaciones nacidas o criadas fuera de Galicia.

Durante su intervención, Miranda puso en valor la trayectoria de la Asociación Cultural As Xeitosiñas, fundada en 1981, a la que definió como un referente de la galleguidad en Suíza y un ejemplo de compromiso sostenido con la preservación y difusión de la cultura gallega. En este sentido, destacó especialmente el trabajo de sus grupos de música y baile tradicional, fundamentales para mantener vivas las señas de identidad gallegas en el exterior.

El secretario xeral recordó asimismo la importancia de la comunidad gallega en Suíza, donde residen más de 41.000 gallegos, y reiteró el compromiso de la Xunta de Galicia de seguir apoyando a las entidades del exterior por su papel como nexo de unión con la comunidad y como embajadoras culturales de Galicia fuera del país.