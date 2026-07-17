Amancio Prada recibe la Rosa de Galicia en el 141 aniversario del fallecimiento de Rosalía de Castro

La Casa-Museo de Rosalía de Castro, en Padrón, acogió el acto conmemorativo del 141 aniversario del fallecimiento de la autora gallega,organizada por la Fundación Rosalía de Castro en la que el cantante y compositor Amancio Prada recibió la Rosa de Galicia, una distinción que reconoce el 50 aniversario de la publicación de su emblemático disco "Rosalía de Castro".

La Fundación destacó con este reconocimiento la contribución del artista berciano a la difusión de la obra de Rosalía de Castro dentro y fuera de Galicia. A lo largo de su trayectoria, Amancio Prada ha puesto música a numerosos poemas de la escritora, acercando su legado literario a nuevas generaciones y convirtiéndose en uno de los intérpretes más estrechamente vinculados a su obra.

El homenaje coincidió con el 141 aniversario del fallecimiento de la autora y reunió a representantes institucionales y del ámbito cultural para recordar la vigencia de una figura clave de la literatura gallega.

Al acto asistió también el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, quien felicitó a Amancio Prada por su contribución a mantener vivas las grandes obras literarias y hacer que su mensaje llegue a nuevos públicos y generaciones. Asimismo, recordó la huella que dejó Rosalía de Castro entre la emigración gallega, al señalar que sus versos fueron "compañía, consuelo y esperanza para miles de emigrantes que encontraron en su obra una forma de seguir unidos a su tierra".