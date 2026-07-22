Ana Miranda (BNG) denuncia en Cuba el "bloqueo criminal" de EE.UU. y reclama una mayor atención a la colectividad gallega en la isla

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, junto a la presidenta de la Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias de Galicia en Cuba, Juana Caridad Fernández Pérez

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, denunció desde Cuba el "bloqueo criminal e inhumano" impuesto por Estados Unidos a la isla y reclamó una mayor implicación de Galicia con la colectividad gallega residente en el país, tras participar en la misión humanitaria Rumbo a Cuba, organizada por la ONG Open Arms.

Miranda formó parte de la entrega de siete toneladas de ayuda humanitaria al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana, consistente en paneles solares, equipos fotovoltaicos, medicamentos, componentes eléctricos y material escolar. La carga fue transportada por el buque Astral, la primera embarcación civil que cruzó el Atlántico en el marco de esta iniciativa solidaria, que reunió a unas 150 organizaciones.

La eurodiputada aseguró que el objetivo de la misión era garantizar el suministro energético del hospital para evitar que los cortes eléctricos afecten a los pacientes más vulnerables. "La entrega del material fotovoltaico y de los medicamentos tuvo el objetivo de que ningún niño o niña quede sin oxígeno, evitar que estén en peligro en atención oncológica o de traumas y que ninguna operación quede sin asistencia", afirmó.

Miranda sostuvo que el embargo estadounidense tiene consecuencias directas sobre la población cubana y calificó la situación de "criminal e inhumana". Según señaló, los continuos apagones provocan graves dificultades en hospitales y servicios esenciales, afectando especialmente a la infancia.

Durante su estancia en la isla también visitó el Centro Gallego de La Habana, donde mantuvo un encuentro con la presidenta de la Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias de Galicia en Cuba, Juana Caridad Fernández Pérez, para conocer la situación de la comunidad gallega residente.

Tras la reunión, la eurodiputada reclamó que la Xunta impulse una delegación exterior en Cuba y refuerce la atención a la emigración gallega en la isla. "Es necesario que no nos olvidemos de ellos", afirmó, al tiempo que mostró su preocupación por las dificultades que afrontan especialmente las personas mayores y la infancia.

La representante nacionalista insistió en que el bloqueo estadounidense "supone privarles de sus derechos" y reiteró que Galicia debe mantener una presencia institucional más activa para atender las necesidades de sus emigrantes.

La misión Rumbo a Cuba partió del puerto de Barcelona a mediados de mayo, realizó escalas en Sagunto, Las Palmas de Gran Canaria y México antes de llegar a La Habana, donde culminó con la entrega del material sanitario y energético destinado a reforzar la capacidad asistencial del hospital pediátrico. Según la organización, la campaña logró recaudar 170.000 euros gracias a más de 4.000 donaciones particulares.