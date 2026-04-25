Ana Pontón destaca en Brasil las cualidades de Galicia como destino de inversiones

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, destacó durante su viaje a Brasil ante el gobierno de Lula da Silva las ventajas de Galicia para acoger inversiones vanguardistas de Brasil, así como el potencial que tienen las empresas y los sectores productivos gallegos para incrementar las relaciones comerciales con el país americano.

Pontón mantuvo una reunión con la ministra brasileña de la Mujer, Márcia Lopes,. “Somos un país que tiene sectores económicos que tienen mucho que ofrecer y también somos una tierra donde las empresas brasileñas pueden lanzar sus proyectos vanguardistas, tecnológicos y respetuosos con el medio ambiente”, dijo la líder del BNG después de destacar la vocación atlántica que ambos países comparten en sectores como la pesca, la acuicultura y la construcción naval.

En una reunión en la que estuvo acompañada por la eurodiputada, Ana Miranda, Pontón también destacó la importancia del idioma para ampliar y fortalecer las relaciones económicas y culturales entre Galicia y Brasil. "Tenemos un vínculo común que nos une, que es el idioma, y este es un puente que nos permite comunicarnos y es una ventaja tanto desde el punto de vista de las relaciones económicas como de las culturales", indicó.

En esta línea, Pontón abogó por fortalecer los lazos y ampliar las relaciones económicas y culturales también en áreas como la universidad o la investigación, promoviendo un mayor intercambio universitario y colaboración en investigación, particularmente en áreas como las ciencias marinas, la biotecnología, el idioma y la cultura.

Políticas de igualdad

Otro de los temas abordados en la reunión con la ministra de la Mujer se centró lógicamente en las políticas de igualdad. “Queremos conocer las políticas que el gobierno brasileño está implementando en esta área y, al mismo tiempo, también transmitimos la experiencia del BNG como gobierno en la defensa de las mujeres, en la lucha por la igualdad y en la promoción de políticas públicas para erradicar la violencia de género”, explicó Pontón.

La portavoz nacional continuó su agenda, en el marco del VIII Congreso del Partido de los Trabajadores del presidente Lula da Silva, con varias reuniones bilaterales. Entre ellas, la que sostuvo con el responsable de relaciones internacionales del PT, Humberto Costa, con quien compartió las posiciones del BNG en relación con temas como la situación internacional, los conflictos bélicos o la involución de derechos y libertades.