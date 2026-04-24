La líder del BNG, Ana Pontón, participará este fin de semana en el 8º Congreso del Partido dos Trabalhadores

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participará este fin de semana en el 8º Congreso del Partido dos Trabalhadores (PT), que será clausurado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante esta visita a Brasil, Pontón mantendrá diversos encuentros bilaterales con responsables del partido y del Gobierno brasileño, entre ellos una reunión con la ministra de la Mujer, Márcia Lopes.

La líder nacionalista estará acompañada por la eurodiputada y responsable del Área de Internacional del BNG, Ana Miranda, con el objetivo de desarrollar una agenda centrada en ampliar y mejorar las relaciones entre Galiza y Brasil. Ambos territorios comparten vínculos lingüísticos y culturales, además de un notable potencial económico para las empresas y sectores productivos gallegos.

El BNG considera prioritario corregir el actual desequilibrio comercial entre ambas economías. En 2025, la balanza exterior de Galiza con Brasil alcanzó los 320 millones de euros, de los cuales 250 millones corresponden a importaciones, mientras que las exportaciones gallegas apenas suman 70 millones. Un diferencial que, según advierten, podría agravarse en el contexto de acuerdos comerciales como el del MERCOSUR, donde los productores gallegos competirían en condiciones desfavorables.

Pontón explica que existe “un enorme potencial por explorar”, pero insiste en que Galiza necesita una estrategia institucional y comercial clara para incrementar los flujos de negocio con el país sudamericano. En este sentido, destaca sectores clave como la pesca, la acuicultura o la construcción naval, así como ámbitos emergentes de cooperación estratégica como la tecnología pesquera, la sostenibilidad marina y la logística portuaria.

La portavoz del Bloque también pone el foco en las oportunidades derivadas de la lengua compartida, reivindicando la lusofonía como un activo económico y cultural. Critica, en este contexto, la falta de aprovechamiento por parte del actual Gobierno gallego del marco que ofrece la Ley Paz Andrade, que considera fundamental para estrechar lazos con el espacio lusófono.

Asimismo, durante su estancia en Brasil, Pontón abordará la necesidad de impulsar programas de intercambio universitario y colaboraciones en investigación, especialmente en áreas como las ciencias del mar, la biotecnología, la lengua y la cultura.

Actualmente, residen en Galiza alrededor de 11.200 ciudadanos brasileños, mientras que cerca de 54.000 gallegos viven en Brasil, lo que representa el 9,6% del total de la diáspora gallega.

En el plano internacional, la líder del BNG aprovechará la visita para reiterar su posicionamiento a favor de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional, defendiendo el multilateralismo como vía para la resolución de conflictos. También expresará su condena a las guerras que, según señala, contribuyen a un mundo más inseguro e injusto.

Por último, en su reunión con la ministra Márcia Lopes, Pontón trasladará su preocupación por el avance de discursos negacionistas y antifeministas impulsados por la extrema derecha, alertando del riesgo que suponen para los derechos y la igualdad de las mujeres tanto en Europa como en América.