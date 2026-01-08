La ANC de Bruselas organiza una conferencia sobre una posible Ley Electoral Catalana

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Bruselas organiza el próximo 15 de enero una conferencia titulada “¿Una Ley Electoral Catalana?”, que se celebrará en el GC Elzenhof, situado en la Avenue de la Couronne 12 (Kroonlaan), en el municipio de Etterbeek.

La ponencia correrá a cargo de Quica Sol, coordinadora de la Comisión de Incidencia Internacional de la ANC, quien abordará la necesidad y el debate en torno a una posible ley electoral catalana. Durante el acto, la ponente también analizará la acción internacional de la ANC y las iniciativas que la organización desarrolla fuera de Cataluña.

Desde la ANC de Bruselas animan a las personas interesadas a asistir al encuentro y solicitan confirmar la asistencia a través del correo electrónico anc.bru@gmail.com.