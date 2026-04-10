Andalucía convoca ayudas para entidades que atienden a andaluces en situación de necesidad en el exterior

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la convocatoria de ayudas impulsada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para apoyar a entidades sin ánimo de lucro que atienden a andaluces residentes en el extranjero en situación de extrema necesidad.

Estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, cuentan con una dotación total de 100.000 euros, con un importe máximo de 40.000 euros por solicitud. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de personas andaluzas que viven fuera de España y requieren atención social, sanitaria o similar.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 30 de marzo al 28 de abril de 2026, y las actividades subvencionables deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año.

Podrán beneficiarse de estas ayudas entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas que desarrollen su actividad en el exterior y cuenten con al menos dos años de experiencia en el ámbito de actuación. Además, deberán acreditar conocimiento de la realidad social del territorio en el que trabajan y presentar un plan anual de actuación.

Por su parte, las personas destinatarias de estas acciones deberán residir de forma permanente en el extranjero y contar, o poder obtener, la Tarjeta de Andaluz en el Exterior.

Entre los criterios de valoración se incluyen la experiencia en la atención social, la trayectoria en la gestión de proyectos, la creación y mantenimiento de empleo estable, así como la adecuación técnica y económica de las iniciativas. También se tendrá en cuenta la incorporación de aspectos como la igualdad de género, el compromiso medioambiental, la atención a la discapacidad y la seguridad laboral.