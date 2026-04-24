Andalucía prorroga el convenio con Inturjoven que ofrece ventajas a los emigrantes y retornados descuentos en los albergues
FIRMA DE ACUERDO
El acuerdo, vigente desde 2014, amplía hasta 2027 los descuentos y condiciones ventajosas en la red de albergues juveniles para comunidades andaluzas y emigrantes retornados
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tomaba conocimiento esta semana de la prórroga del convenio que permite a los andaluces residentes en el extranjero y a los emigrantes retornados acceder a precios promocionales y condiciones ventajosas en la Red de Albergues Juveniles gestionados por Inturjoven.
El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de ampliarse dos años más, y da continuidad a una colaboración que se mantiene desde 2014 entre la Junta de Andalucía e Inturjoven.
El objetivo principal es facilitar que quienes viven fuera puedan conocer o reencontrarse con Andalucía, sus tradiciones y su patrimonio cultural. Esta medida se dirige a personas asociadas a comunidades andaluzas inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, así como a integrantes de asociaciones de emigrantes retornados.
Entre las ventajas incluidas se encuentran descuentos en alojamientos, diseño de paquetes turísticos específicos para estas entidades y la exención del Carné de Alberguista en cualquiera de sus modalidades.
El último convenio, correspondiente al periodo 2022-2025, permitió la participación de 63 comunidades andaluzas, con 1.653 personas beneficiadas y un total de 6.237 pernoctaciones registradas, lo que refleja el alcance del programa.
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