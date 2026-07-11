Antonio Sanz recupera las competencias sobre acción exterior y políticas dirigidas a los andaluces en el exterior

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, recupera las competencias de coordinación de la acción exterior del Gobierno andaluz, que incluyen las políticas dirigidas a la ciudadanía andaluza residente en el exterior y la relación con las comunidades andaluzas emigrantes.

La reorganización del Ejecutivo autonómico devuelve a la Consejería de Presidencia unas funciones que Sanz ya ejerció durante la primera mitad de la anterior legislatura y que desde julio de 2024 dependían de la extinta Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, encabezada por Arturo Bernal.

Con este cambio, la Junta vuelve a centralizar en la Vicepresidencia Primera la coordinación de la acción exterior, así como las actuaciones relacionadas con la emigración andaluza, la atención a los andaluces residentes fuera de España y las relaciones con las comunidades andaluzas en el exterior.

La remodelación también redistribuye otras competencias de la desaparecida Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Entre ellas, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) pasa a depender de la Consejería de Industria, Energía y Minas, dirigida por Jorge Paradela.

La nueva estructura del Gobierno andaluz forma parte de la reorganización impulsada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la remodelación de su Consejo de Gobierno.