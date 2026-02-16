As Xeitosiñas de Zúrich celebrará su 45º aniversario con una gran fiesta “Galicia Calidade” y la participación estelar de la Orquesta París de Noia

La As Xeitosiñas de Zúrich celebra este año un hito muy especial: su 45º aniversario. Para conmemorar casi medio siglo de trabajo en favor de la cultura gallega en Suiza, la entidad ha organizado una gran fiesta con motivo también del Día de la Familia, un evento que promete convertirse en un auténtico encuentro de tradición, música y gastronomía bajo el lema “Galicia Calidade”.

La celebración será mucho más que un simple aniversario. Se trata de una jornada pensada para reunir a generaciones de gallegos y amigos de Galicia en torno a sus raíces, reforzando los lazos culturales que la asociación ha cultivado desde su fundación. Durante 45 años, As Xeitosiñas de Zurich ha sido un punto de referencia para la comunidad gallega en el extranjero, promoviendo la lengua, el folclore y las costumbres de su tierra.

El evento se celebrará en las instalaciones deportivas Sporthalle Unterrohr, en la localidad de Schlieren, un espacio ya utilizado con éxito en anteriores ediciones y que cuenta con capacidad para albergar a 600 personas. El recinto ofrece el entorno ideal para una celebración de estas características, combinando amplitud, comodidad y una infraestructura adecuada para acoger actuaciones musicales y actividades familiares.

Cartel del programa festivo | As Xeitosiñas

El programa contará con actuaciones musicales de primer nivel. El grupo anfitrión, As Xeitosiñas, será el encargado de abrir el evento, mostrando el talento y la pasión que han caracterizado a la agrupación durante décadas. Junto a ellos actuará el grupo Pelepau, conocido por su energía y su apuesta por la música tradicional gallega con un toque contemporáneo.

Uno de los momentos más esperados será la participación de una delegación de la espectacular Orquesta París de Noia, una de las formaciones más reconocidas del panorama musical gallego. Su presencia aportará un componente festivo y vibrante que hará disfrutar al público con un repertorio variado y de gran calidad.

Además de la música, la jornada estará marcada por la gastronomía gallega, otro de los grandes pilares de la identidad cultural. Los asistentes podrán degustar productos y platos típicos que evocan el sabor de la tierra, reforzando así el espíritu del lema “Galicia Calidade”.

La entrada al evento será gratuita, una muestra más del carácter abierto e integrador de la asociación. No obstante, debido a la previsión de asistencia y al aforo limitado, es imprescindible realizar la reserva antes del 7 de marzo.