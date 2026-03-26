La Asociación de Diplomáticos denuncian la falta de cobertura sanitaria para familiares de funcionarios en el exterior

El presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, José Ignacio Landaluce, y el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha alertado de la situación de desprotección sanitaria que sufren varios cónyuges o parejas de hecho de funcionarios españoles destinados en el extranjero, quienes han quedado sin cobertura médica pese a convivir con los empleados públicos desplazados.

En una carta remitida al subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, fechada el 19 de marzo, la ADE expone que esta situación contradice lo establecido en la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que reconoce el derecho de estos funcionarios y sus beneficiarios a una cobertura sanitaria equivalente a la que tendrían en territorio nacional.

Según la asociación, la aplicación de otras normativas deja fuera del sistema de MUFACE a determinados cónyuges, especialmente cuando perciben una pensión —aunque sea mínima— o ingresos ocasionales que superan los umbrales establecidos, pero que resultan insuficientes para costear un seguro médico en el extranjero.

Esta circunstancia genera un vacío legal que impide a estas personas acceder tanto a la sanidad pública española —por residir fuera del país— como a la cobertura de MUFACE, lo que les obliga a contratar seguros privados en condiciones, en muchos casos, prohibitivas.

La ADE subraya que el problema es especialmente grave en países con sistemas sanitarios costosos, como Estados Unidos, o con redes asistenciales limitadas, donde los seguros locales no ofrecen garantías adecuadas. Además, advierte de que los continuos cambios entre pólizas implican la pérdida de antigüedad y periodos de carencia, reduciendo aún más la protección efectiva.

La organización también señala un posible sesgo de género, ya que muchas de las personas afectadas son mujeres, particularmente en el caso de parejas jubiladas, lo que podría derivar en una situación de discriminación indirecta.

Ante este escenario, los diplomáticos consideran que la normativa actual no contempla adecuadamente la realidad del personal destinado en el exterior y reclaman una interpretación más flexible o, en su defecto, una reforma legal que garantice la cobertura sanitaria de estos colectivos.

En este sentido, recuerdan que el Real Decreto 375/2003 sobre Mutualismo Administrativo permite establecer modalidades específicas de asistencia sanitaria para mutualistas en el extranjero, así como extenderlas a otros beneficiarios residentes fuera de España.

La Asociación de Diplomáticos ha ofrecido su colaboración al Ministerio para cuantificar el número de afectados y estudiar posibles soluciones, como la contratación de una póliza específica o la ampliación de la cobertura actual. “Se trata de un problema crítico que exige una respuesta urgente”, concluye la carta.