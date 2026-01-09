El Rey reivindica el papel de la diplomacia española:“Este es, más que ningún otro, el tiempo de los diplomáticos”

La Conferencia de Embajadores y Embajadoras 2026 se clausuró este viernes con un mensaje político nítido del Gobierno sobre el papel internacional de España. En la clausura, el Rey Felipe VI destacó que este es “el tiempo de los diplomáticos” y elogió el prestigio del cuerpo diplomático español, basado —dijo— en la escucha, el conocimiento profundo y la capacidad de consenso. El monarca incidió en que la defensa del multilateralismo es hoy más necesaria que nunca y debe hacerse desde la coherencia y la eficacia.

“España aspira a influir, a proponer y a liderar con ambición”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en el acto de cierre presidido junto a Su Majestad el Rey Felipe VI.

Durante dos jornadas de trabajo, celebradas bajo el lema "España, un actor global", los máximos representantes de la diplomacia española reflexionaron sobre las prioridades de la política exterior para 2026, un año clave marcado por citas como la Cumbre Iberoamericana de Madrid y la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista.

En su intervención, Albares defendió una acción exterior con identidad propia y centrada en los derechos humanos. “Tener voz propia implica alejarse de seguidismos y mantenerse firmes en la defensa de nuestros valores y nuestros intereses”, señaló, al tiempo que reivindicó un orden internacional basado en reglas y en el respeto al derecho internacional frente a la “ley de la selva”. El ministro subrayó que España debe actuar con lealtad hacia sus socios y las instituciones multilaterales, pero “decidiendo y defendiendo sus decisiones con soberanía y autonomía”.

Los debates de la Conferencia estuvieron marcados por la actualidad internacional, con especial atención a la firma del acuerdo entre la Unión Europea y MERCOSUR, los conflictos en Gaza y Ucrania y la situación política en Venezuela. También se abordó el papel de España en un mundo cada vez más multipolar y la necesidad de reforzar el multilateralismo.

La Conferencia, inaugurada el jueves por el presidente del Gobierno, reunió a 126 embajadores y embajadoras españoles acreditados en el exterior y contó con la participación de varios miembros del Ejecutivo y del ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar. En paralelo, se rindió un reconocimiento a la organización Women for Afghanistan, en agradecimiento a su labor en defensa de los derechos de las mujeres y niñas afganas, una causa que España ha situado entre sus prioridades diplomáticas.