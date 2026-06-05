La Asociación Montañesa de México reúne a empresarios en torno a los nuevos retos de la industria del juego

La Asociación Montañesa de México acogió el pasado 3 de junio la presentación del libro "Más allá del juego. La nueva cara de los casinos", una obra del catedrático y especialista en la industria del juego Iñigo L. Lanchares que propone una nueva visión sobre la evolución y los desafíos de este sector.

El acto, celebrado en la Ciudad de México y organizado con el apoyo de la Comisión Incubadora de Negocios de la entidad, y presidida por el arquitecto Jesús Aja, reunió a empresarios, directivos y profesionales interesados en conocer las nuevas tendencias de una industria que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo.

Durante la presentación, Lanchares explicó que el libro busca superar los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en la regulación o en la actividad económica del juego para incorporar tres pilares fundamentales en el desarrollo sostenible de los casinos: el marketing, la gestión de clientes y la gobernanza corporativa.

Presentación del libro | La Región Internacional

En este sentido, el autor defendió la necesidad de avanzar hacia modelos empresariales basados en la confianza y la experiencia del cliente. “El verdadero marketing no consiste en atraer clientes, sino en merecerlos”, señaló, al tiempo que advirtió de que “no hay estrategia de marketing que compense una mala gobernanza”.

El libro también se detiene en la gestión responsable de los clientes, especialmente en un sector sensible como el del entretenimiento y las apuestas. El análisis aborda la importancia de comprender las necesidades y circunstancias de los usuarios, situando a la persona en el centro de la actividad empresarial.

La presentación contó además con la participación de Pablo Álamo, coautor de uno de los capítulos del libro, profesor distinguido internacional de CETYS Universidad y presidente del think tank NLG. Durante su intervención destacó que el principal reto de la industria no es únicamente tecnológico o comercial, sino la construcción de confianza a través de prácticas transparentes y una gobernanza profesionalizada.

“El gran desafío del sector pasa por fortalecer la transparencia y la responsabilidad corporativa”, afirmó Álamo, quien incidió en la necesidad de responder a las crecientes exigencias sociales en materia de ética empresarial.

El libro, que ya se encuentra disponible en plataformas de venta online, como Amazon y plantea una reflexión sobre el futuro de una industria inmersa en un proceso de transformación y adaptación a nuevas demandas sociales y empresariales.