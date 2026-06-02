Una asturiana devuelve a Colombia cinco piezas precolombinas adquiridas en los años 90

La asturiana, Rosa Castejón, ha devuelto voluntariamente a Colombia cinco piezas precolombinas que había adquirido a comienzos de los años 90.

La entrega de los objetos fue dada a conocer en Madrid por el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, durante la presentación de la exposición "El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia", organizada por el Museo Arqueológico de Alicante y el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.

Según explicó el diplomático, este tipo de acciones forman parte de una línea de trabajo centrada en la recuperación y puesta en valor del patrimonio precolombino, así como en los procesos de retorno de piezas culturales al país de origen.

La propia Castejón, que residió en Colombia durante un periodo tras su matrimonio con un ciudadano colombiano, se puso en contacto con la embajada a comienzos de este año para informar de que conservaba en su domicilio varias piezas adquiridas entre 1990 y 1991. La entrega se formalizó el pasado 23 de marzo en la sede diplomática.

“Es que esto no es mío, es de ellos”, habría dicho la asturiana en declaraciones recogidas por medios colombianos durante el acto de restitución.

Las piezas, que han sido examinadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), corresponden a cinco objetos de cerámica compatibles con el ámbito arqueológico de la zona de San Agustín: dos figuras antropomorfas de un solo brazo, un cuenco de color café, el pedestal de una copa y una vasija de cuello corto decorada.

El organismo colombiano ha confirmado su estudio y catalogación para su posterior análisis especializado en el país, dentro del proceso de incorporación al patrimonio nacional.

El embajador colombiano vinculó este gesto con el debate internacional sobre la restitución de bienes culturales, incluyendo la reclamación del denominado Tesoro de Quimbaya, actualmente custodiado en el Museo de América de Madrid, un asunto que continúa generando posiciones divergentes entre Colombia y España.