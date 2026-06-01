El Centro Asturiano de Málaga entrega la Madreña de Oro a Florentino Martínez Roces por su trayectoria al servicio de la emigración

El Centro Asturiano de Málaga entregó su máxima distinción, la Madreña de Oro, al langreano Florentino Martínez Roces en reconocimiento a una vida dedicada al asociacionismo y al fortalecimiento de los vínculos entre Asturias y la emigración.

El acto contó con la presencia del director general de Reto Demográfico y de Emigracion en funciones, del Principado de Asturias, Marcos Niño, quien destacó la dilatada trayectoria de compromiso de Martínez Roces con las comunidades asturianas en el exterior y su contribución a la difusión de la identidad y la cultura asturianas.

Nacido en Ciaño (Langreo) en 1934, Florentino Martínez Roces es una figura de referencia dentro del movimiento asociativo asturiano. Formado como profesor mercantil en la Escuela de Comercio de Gijón, desarrolló gran parte de su actividad en Málaga, donde desempeñó durante años la presidencia del Centro Asturiano de la ciudad.

Socio fundador de la asociación Langreanos en el Mundo, de la que fue presidente desde su constitución oficial en 2007 hasta agosto de 2023. Decidio crearla tras constatar la notable presencia de emigrantes de Langreo al frente de centros asturianos repartidos por distintos puntos de España y del extranjero.

Durante los 16 años que estuvo al frente del colectivo impulsó numerosas actividades destinadas a los langreanos residentes fuera del concejo y su tierra de origen. Tras su retirada de la primera línea, la presidencia de la entidad fue asumida por Jesús José Flórez Álvarez, mientras Martínez Roces pasó a ocupar la presidencia de honor.

A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Escudo de Oro del Centro Asturiano de Málaga, el Premio Tierra Verde en 2009 y el VIII Premio Emigrante del Año en Asturias, concedido en 2016.