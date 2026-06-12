La asturiana Ira Lombardía reflexiona sobre la emigración y la identidad en su nueva exposición en el Museo de Pontevedra

La artista asturiana afincada en Nueva York, Ira Lombardía, inaugura este viernes en el Museo de Pontevedra la exposición "Mudanza", una propuesta de arte contemporáneo que invita a reflexionar sobre la emigración, la nostalgia y la construcción de la identidad a través de los desplazamientos. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 25 de octubre en los edificios Castelao y Sarmiento.

La exposición forma parte del programa "Infiltracións", impulsado por la Diputación de Pontevedra para fomentar el diálogo entre la creación contemporánea y las colecciones históricas del museo mediante proyectos concebidos específicamente para sus espacios.

A través de una instalación que combina fotografía, collage, escultura y arquitectura efímera, Lombardía construye un recorrido que aborda temas universales como el desarraigo, la memoria, la transformación personal y la búsqueda de pertenencia. La propuesta se despliega en distintos puntos del museo y establece conexiones con piezas de autores como Francisco de Goya y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, así como con otros elementos de las colecciones de la institución.

Durante la presentación, el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, destacó que la muestra contribuye a "abrir las ventanas del museo" y permite reinterpretar su patrimonio desde una mirada actual. Por su parte, la directora del museo, Ángeles Tilve, subrayó la capacidad de la propuesta para establecer puentes entre pasado y presente.

La propia artista explicó que el origen del proyecto surgió tras descubrir la historia de Santa Trahamunda durante una visita al museo hace dos años. Aquella leyenda le permitió conectar con la experiencia de la morriña y con las emociones asociadas a quienes abandonan su tierra. "Comprendí perfectamente esa sensación de nostalgia por lo que se deja atrás", señaló.

Para plasmar esa reflexión, Lombardía recurre a materiales vinculados a las mudanzas y a los espacios domésticos en transformación, como el fieltro, el papel de burbujas o la gomaespuma. Elementos cotidianos que evocan la fragilidad de los recuerdos y la naturaleza cambiante del hogar.

Nacida en Asturias en 1977 y residente en Nueva York desde hace años, Ira Lombardía ha desarrollado una reconocida trayectoria internacional en la que explora cuestiones relacionadas con el feminismo, la ecología y la cultura visual contemporánea. Su obra ha sido expuesta recientemente en instituciones de Europa, Estados Unidos y América Latina y forma parte de diversas colecciones internacionales.