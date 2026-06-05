Asturias lleva la cultura sidrera a Madrid para celebrar el Día Mundial de la Sidra

La vicepresidenta del principado en el centro de la imagen y con los actores del chigre

El Gobierno de Asturias celebró n Madrid el Día Mundial de la Sidra con un acto que reunió a más de un centenar de personas y que sirvió para promocionar uno de los principales símbolos de identidad del Principado: la cultura sidrera, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde diciembre de 2024.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, encabezó la celebración, que tuvo lugar en la sala Siderit de la capital y que estuvo concebida como un homenaje a la sidra y a todo el universo cultural, social y económico que gira en torno a ella.

Durante su intervención, Llamedo señaló que la sidra "es mucho más que una bebida" y la definió como una forma de entender la vida en Asturias, estrechamente vinculada a la identidad, la convivencia y el territorio. La vicepresidenta subrayó además el papel que desempeñan agricultores, productores, llagares y establecimientos hosteleros en la conservación de una tradición que forma parte del patrimonio colectivo de la comunidad.

La jornada incluyó la recreación de un chigre tradicional asturiano gracias a la colaboración de la Agrupación Como Yera Antes de Valdesoto, así como exhibiciones de escanciado que trasladaron a Madrid una de las imágenes más características de la cultura asturiana.

Uno de los momentos más destacados del acto fue el reconocimiento a las comunidades asturianas repartidas por España y el extranjero. Representantes de centros asturianos de Madrid, Alcobendas, Tres Cantos, Guadarrama y Alcalá de Henares participaron en la celebración, que también contó con la proyección de un vídeo en el que asturianos residentes fuera del Principado se sumaron simbólicamente al brindis.

La conmemoración se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno asturiano tras la declaración de la Unesco para preservar, difundir y fortalecer la cultura sidrera. Entre las medidas desarrolladas destacan iniciativas de promoción turística, apoyo a la producción de manzana y a la cadena de valor del sector, acciones educativas y la consolidación de la marca turística Alma de Sidra.

La celebración coincidió además con una campaña promocional desplegada en distintos espacios de Madrid, donde la imagen de la sidra y del tradicional escanciado ha estado presente en lugares emblemáticos como la plaza de Callao.

Para el Ejecutivo autonómico, la declaración de la Unesco supuso no solo un reconocimiento internacional, sino también un compromiso para preservar una tradición que considera esencial para la identidad asturiana y que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos y culturales del Principado.