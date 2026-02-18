Asturias destina 550.000 euros a reforzar su compromiso con los centros asturianos del exterior

El Gobierno del Principado de Asturias destinará este año 550.000 euros a fortalecer su apoyo a los centros asturianos de España y del exterior, dentro de una estrategia orientada a mantener y reforzar los vínculos con la diáspora. La medida, impulsada por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, se materializa en la publicación de las convocatorias de subvenciones correspondientes a 2026.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico consolida una política pública estable dirigida a difundir los programas de retorno —entre ellos las ayudas individuales y el Plan Retornas— y a preservar los lazos culturales, sociales e institucionales con las comunidades asturianas repartidas por el mundo.

Las dos convocatorias principales financiarán actividades de difusión cultural y promoción de Asturias, así como gastos ordinarios e inversiones en infraestructuras sociales. La línea destinada a los centros asturianos en el exterior contará con 298.000 euros, mientras que los centros ubicados en el territorio nacional dispondrán de 250.000 euros.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha explicado que estas actuaciones reconocen el papel esencial de las comunidades asturianas del exterior como embajadoras culturales y parte activa de la identidad colectiva de Asturias. Además, destacó que la política de acompañamiento y cooperación sitúa a la diáspora en el centro de la acción institucional.

A estas ayudas se suma la convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción y difusión de la emigración asturiana y el retorno, dotada con 30.000 euros. De esta cantidad, 20.000 euros estarán destinados a entidades privadas sin ánimo de lucro —como asociaciones y fundaciones— y 10.000 euros a entidades locales. Estas subvenciones financiarán conferencias, jornadas culturales, exposiciones, publicaciones, documentales, investigaciones, participación en ferias y eventos, así como la catalogación, preservación y digitalización de fondos documentales.

Por último, el Principado ha publicado el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Oviedo para la coorganización del segundo curso de la séptima promoción de la Escuela de Verano de Asturianía, un programa formativo dirigido a personas vinculadas a las comunidades asturianas en el exterior. Su objetivo es reforzar el conocimiento de la historia, la cultura y la realidad social del Principado, fomentar la transmisión intergeneracional y fortalecer la capacitación de las entidades que desarrollan su labor fuera de la comunidad.

El plazo de presentación de solicitudes para todas estas convocatorias será de 20 días hábiles a partir de este miércoles 18 de eneero, una vez publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.