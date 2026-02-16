La exposición "Memoria fotográfica del franquismo y Revistas de la Emigración" se despide del Museo del Pueblo de Asturias

La exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista», comisariada por Ramón G. Piñeiro, se despide este lunes tras permanecer abierta desde el 12 de noviembre hasta el 16 de febrero en el Museo del Pueblo de Asturias.

Para Piñeiro, el valor de la fotografía como documento histórico y herramienta es fundamental para comprender la vida cotidiana durante el franquismo. El comisario destacó que las imágenes no solo muestran acontecimientos, sino también gestos, espacios y realidades sociales que ayudan a reconstruir una memoria colectiva marcada por el silencio y la transformación.

Público visitando la exposición | Fundación Juan Muñiz Zapico

La muestra ha reunido una selección significativa de fotografías que permiten observar cómo se configuró la sociedad asturiana bajo la dictadura, poniendo el foco en lo que permanece en la memoria visual y en aquello que, con el paso del tiempo, corre el riesgo de desaparecer.

Junto a esta propuesta, el comisario también ha estado al frente de "Revistas de la emigración (1881-2025)", una selección de treinta cabeceras editadas en Madrid y América por la emigración asturiana, que forman parte de la colección del Muséu del Pueblu d'Asturies.

Barbón junto al comisario de la exposición | Gobierno de Asturias

En sus últimos días, la exposición fue visitada por el presidente del Principado, Adrian Barbon, quien quiso conocer de primera mano el trabajo de recuperación y contextualización histórica desarrollado en esta propuesta expositiva.